В рамках 1-го тура чемпионата Китая 1 марта пройдет матч «Шанхай Порт» — «Ухань Три Таунс». Начало — 15:00 (мск). «Шанхай Порт» — «Ухань Три Таунс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шанхай Порт»

Турнирное положение: «Шанхай Порт» выиграл минувший чемпионат Китая. Да и теперь команда котируется в роли одного из фаворитов сезона.

При этом команда уступила в Суперкубке Китая. «Шанхай Порт» проиграл с минимальным счетом «Шанхай Шеньхуа».

Последние матчи: поражение в Суперкубке явно не прошло безболезненно для чемпиона. Та5к что нужно срочно реабилитироваться.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Порт» забил всего 6 мячей. Причем в свои ворота команда пропустила столько же.

А вот в чемпионате Китая «Шанхай Порт» явно постарается стартовать успешно. Тем паче, в прошлом году команда дважды обыгрывала «Ухань Три Таунс».

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: разумеется, «Шанхай Порт» выглядит на голову сильнее оппонента по 1-му туру. Да и поражение в Суперкубке явно раззадорит хозяев.

Поединки против «Ухань Три Таунс» для команды проходят традиционно сложно. Из четырех очных поединков команда выиграла 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что «Шанхай Порт» будет действовать максимально активно. Да и вообще, чемпион просто обязан обыгрывать середняка лиги.

«Ухань Три Таунс»

Турнирное положение: эта команда минувший сезон завершила на 7 месте. Причем команда и сейчас выглядит середняком китайского чемпионата.

Команда в минувшем сезоне забила 51 мяч в ворота соперников, пропустив в свои ворота 35.

Последние матчи: В своем последнем поединке «Ухань Три Таунс» потерпел неудачу. Команда уступила «Аль-Ахли» (1:3)

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: команда явно постарается дать бой столь действующему чемпиону. Вот только «Ухань Три Таунс» полтора года не обыгрывал шанхайцев.

При этом команда явно способна прибавить в плане результатов. «Ухань Три Таунс» намерен пободаться за попадание в пятерку.

Пока что «Ухань Три Таунс» в прошедшем чемпионате уступил чемпиону без вариантов. Поражения 0:2 и 1:3 стали тому явным подтверждением.

Наверняка гости будут действовать сугубо от обороны. Даже ничейный исход для команды будет сродни спортивному подвигу.

Статистика для ставок

« Шанхай Порт» в 2 последних очных встречах обыгрывал «Ухань Три Таунс»

«Ухань Три Таунс» не выигрывал в 4 своих последних матчах

«Шанхай Порт» недавно проиграл в Суперкубке Китая

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Порт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 5.51.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.41 и 2.60.

Прогноз: «Шанхай Порт» явно постарается выдать успешный старт, и наверняка преуспеет в атаке.

«Шанхай Порт» явно сильнее скромного соперника, которого, к тому же, традиционно обыгрывает.

Ставка: Фора «Шанхай Порт» -1.5 за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют больше 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.13