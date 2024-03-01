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    «Шанхай Порт» не заметит оппонента

    «Шанхай Порт» — «Ухань Три Таунс». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 1 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Порт» — «Ухань Три Таунс»
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    «Шанхай Порт»
    В рамках 1-го тура чемпионата Китая 1 марта пройдет матч «Шанхай Порт» — «Ухань Три Таунс». Начало — 15:00 (мск). «Шанхай Порт» — «Ухань Три Таунс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 01 Марта 2024 года
    Шанхай Порт
  • Китай. Суперлига
    •  Шанхай Порт 15:00 Ухань Саньчжэнь Ухань Саньчжэнь
  • Ухань
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    «Шанхай Порт»

    Турнирное положение: «Шанхай Порт» выиграл минувший чемпионат Китая. Да и теперь команда котируется в роли одного из фаворитов сезона.

    При этом команда уступила в Суперкубке Китая. «Шанхай Порт» проиграл с минимальным счетом «Шанхай Шеньхуа».

    Последние матчи: поражение в Суперкубке явно не прошло безболезненно для чемпиона. Та5к что нужно срочно реабилитироваться.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Порт» забил всего 6 мячей. Причем в свои ворота команда пропустила столько же.

    А вот в чемпионате Китая «Шанхай Порт» явно постарается стартовать успешно. Тем паче, в прошлом году команда дважды обыгрывала «Ухань Три Таунс».

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: разумеется, «Шанхай Порт» выглядит на голову сильнее оппонента по 1-му туру. Да и поражение в Суперкубке явно раззадорит хозяев.

    Поединки против «Ухань Три Таунс» для команды проходят традиционно сложно. Из четырех очных поединков команда выиграла 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что «Шанхай Порт» будет действовать максимально активно. Да и вообще, чемпион просто обязан обыгрывать середняка лиги.

    «Ухань Три Таунс»

    Турнирное положение: эта команда минувший сезон завершила на 7 месте. Причем команда и сейчас выглядит середняком китайского чемпионата.

    Команда в минувшем сезоне забила 51 мяч в ворота соперников, пропустив в свои ворота 35.

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    • Последние матчи: В своем последнем поединке «Ухань Три Таунс» потерпел неудачу. Команда уступила «Аль-Ахли» (1:3)

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: команда явно постарается дать бой столь действующему чемпиону. Вот только «Ухань Три Таунс» полтора года не обыгрывал шанхайцев.

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    При этом команда явно способна прибавить в плане результатов. «Ухань Три Таунс» намерен пободаться за попадание в пятерку.

    Пока что «Ухань Три Таунс» в прошедшем чемпионате уступил чемпиону без вариантов. Поражения 0:2 и 1:3 стали тому явным подтверждением.

    Наверняка гости будут действовать сугубо от обороны. Даже ничейный исход для команды будет сродни спортивному подвигу.

    Статистика для ставок

    • « Шанхай Порт» в 2 последних очных встречах обыгрывал «Ухань Три Таунс»

    • «Ухань Три Таунс» не выигрывал в 4 своих последних матчах

    • «Шанхай Порт» недавно проиграл в Суперкубке Китая

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Порт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 5.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.41 и 2.60.

    Прогноз: «Шанхай Порт» явно постарается выдать успешный старт, и наверняка преуспеет в атаке.

    «Шанхай Порт» явно сильнее скромного соперника, которого, к тому же, традиционно обыгрывает.

    Ставка: Фора «Шанхай Порт» -1.5 за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют больше 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.13

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    Ставка и прогноз на матч «Шанхай Порт» — «Ухань Три Таунс» с коэффициентом 2.31. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на футбол. «Шанхай Порт» не заметит оппонента
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