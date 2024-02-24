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    «Астон Вилла» не оставит шансов «Ноттингем Форест»

    «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 2.40) и прогноз на АПЛ 24 февраля 2024 года

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    «Астон Вилла»
    24 февраля в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» в родных стенах сыграет против «Ноттингем Форест». Начало игры — в 18:00 по мск. «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Февраля 2024 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 18:00 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
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    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: Команда проводит феноменальный сезон, находясь в топе английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» занимает 4-е место в таблице с 49-ю очками в активе.

    Главный козырь «львов» — это молниеносная атака. Команда забила 52 гола за 25 встреч в нынешнем сезоне при 33-х пропущенных.

    Последние матчи: В прошедших встречах «Астон Вилла» немного сбавила ход, но все равно стабильно побеждает. В последнем туре команда обыграла «Фулхэм» (2:1), забив по голу в каждом тайме.

    За последние 5 матчей во всех турнирах «Астон Вилла» трижды проиграла и дважды сыграла вничью. За этот период команда забила 10 голов и 9 раз пропустила.

    Все прогнозы на АПЛ

    В одном из последних туров АПЛ «Астон Вилла» разгромила «Шеффилд» (5:0), а 7-го февраля команда вылетела в Кубке Англии от «Челси», проиграв со счетом 1:3.

    Не сыграют: Эмилиано Буэндия, Диего Карлос, Джон Дюран, Бубакар Камара, Эзри Конса и Тайрон Мингс (у всех травмы).

    Состояние команды: В последнее время видно, что «Астон Вилла» играет под большим давлением, ведь конец чемпионата близок, а преследователи в АПЛ наступают на пятки.

    Последний раз «Астон Вилла» обыгрывала «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне Премьер-лиги со счетом 2:0. В том матче «львы» забили все голы во 2-м тайме, позволив нанести сопернику нанести только 2 удара в створ.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: Команда находится в нижней части турнирной таблицы АПЛ, рискуя вылететь из АПЛ. «Ноттингем Форест» занимает 16-е место с 24 очками в активе, опережая «красную зону» лишь на 4 балла.

    Команда играет не очень хорошо в обороне, пропустив 44 гола при 32-х забитых. Несмотря на это, в последнее время «Ноттингем Форест» стал играть внимательнее.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ команда обыграла «Вест Хэм» (2:0), а матчем ранее проиграла «Ньюкаслу» (2:3) в суперрезультативном матче. Интересно, что 1-й тайм той встречи был завершен со счетом 2:2.

    За последние 5 матчей во всех турнирах «Ноттингем Форест» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью.

    За этот период команда пропустила 7 мячей при таком же количестве забитых. В одном из последних туров с «Арсеналом» «Форест» мог зацепиться за результат, но «канониры» оказались сильнее (2:1).

    Не сыграют: Крис Вуд и Гонсало Монтиэль (у обоих травмы).

    Состояние команды: В последнее время «Ноттингем Форест» начал с периодичностью набирать очки. У команды есть перспективы подняться до 12-й строчки, но для этого нужна стабильность.

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    К слову, «Ноттингем Форест» набрал лишь 9 очков из 36-и возможных на чужом поле.

    В нынешнем сезоне команда уже встречалась с «Астон Виллой». В том матче «Ноттингем Форест» обыграл «львов» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Астон Вилла» пробивала тотал 2.5 больше

    • В 4-х из 5-и последних матчей «Ноттингем Форест» обменивался голами с соперниками

    • Две последние очные встречи между этими командами заканчивались с одинаковым счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.60, а победа «Ноттингем Форест» — в 5.60.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Ноттингем Форест

    1X2Новым игрокам
  • 1.554.605.60Бонус$9500
    •

    ТБ 2.5 оценивается в 1.57, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.40.

    Прогноз: «Астон Вилла» очень хороша в нынешнем сезоне. Можно предположить, что гости одержат уверенную победу.

    Ставка: Победа «Астон Виллы» с форой (-1.5) за 2.40.

    Прогноз: «Львы» точно забьют и остановят сопротивление соперника в 1-м тайме.

    Ставка: Только «Астон Вилла» забьет в 1-м тайме за 2.25.

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    «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» не оставит шансов «Ноттингем Форест»
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