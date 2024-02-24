24 февраля в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» в родных стенах сыграет против «Ноттингем Форест». Начало игры — в 18:00 по мск. «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: Команда проводит феноменальный сезон, находясь в топе английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» занимает 4-е место в таблице с 49-ю очками в активе.

Главный козырь «львов» — это молниеносная атака. Команда забила 52 гола за 25 встреч в нынешнем сезоне при 33-х пропущенных.

Последние матчи: В прошедших встречах «Астон Вилла» немного сбавила ход, но все равно стабильно побеждает. В последнем туре команда обыграла «Фулхэм» (2:1), забив по голу в каждом тайме.

За последние 5 матчей во всех турнирах «Астон Вилла» трижды проиграла и дважды сыграла вничью. За этот период команда забила 10 голов и 9 раз пропустила.

Все прогнозы на АПЛ

В одном из последних туров АПЛ «Астон Вилла» разгромила «Шеффилд» (5:0), а 7-го февраля команда вылетела в Кубке Англии от «Челси», проиграв со счетом 1:3.

Не сыграют: Эмилиано Буэндия, Диего Карлос, Джон Дюран, Бубакар Камара, Эзри Конса и Тайрон Мингс (у всех травмы).

Состояние команды: В последнее время видно, что «Астон Вилла» играет под большим давлением, ведь конец чемпионата близок, а преследователи в АПЛ наступают на пятки.

Последний раз «Астон Вилла» обыгрывала «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне Премьер-лиги со счетом 2:0. В том матче «львы» забили все голы во 2-м тайме, позволив нанести сопернику нанести только 2 удара в створ.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: Команда находится в нижней части турнирной таблицы АПЛ, рискуя вылететь из АПЛ. «Ноттингем Форест» занимает 16-е место с 24 очками в активе, опережая «красную зону» лишь на 4 балла.

Команда играет не очень хорошо в обороне, пропустив 44 гола при 32-х забитых. Несмотря на это, в последнее время «Ноттингем Форест» стал играть внимательнее.

Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ команда обыграла «Вест Хэм» (2:0), а матчем ранее проиграла «Ньюкаслу» (2:3) в суперрезультативном матче. Интересно, что 1-й тайм той встречи был завершен со счетом 2:2.

За последние 5 матчей во всех турнирах «Ноттингем Форест» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью.

За этот период команда пропустила 7 мячей при таком же количестве забитых. В одном из последних туров с «Арсеналом» «Форест» мог зацепиться за результат, но «канониры» оказались сильнее (2:1).

Не сыграют: Крис Вуд и Гонсало Монтиэль (у обоих травмы).

Состояние команды: В последнее время «Ноттингем Форест» начал с периодичностью набирать очки. У команды есть перспективы подняться до 12-й строчки, но для этого нужна стабильность.

К слову, «Ноттингем Форест» набрал лишь 9 очков из 36-и возможных на чужом поле.

В нынешнем сезоне команда уже встречалась с «Астон Виллой». В том матче «Ноттингем Форест» обыграл «львов» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах «Астон Вилла» пробивала тотал 2.5 больше

В 4-х из 5-и последних матчей «Ноттингем Форест» обменивался голами с соперниками

Две последние очные встречи между этими командами заканчивались с одинаковым счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.60, а победа «Ноттингем Форест» — в 5.60.

Коэффициенты матча Астон Вилла — Ноттингем Форест 1X2Новым игрокам 1.554.605.60Бонус$9500

ТБ 2.5 оценивается в 1.57, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.40.

Прогноз: «Астон Вилла» очень хороша в нынешнем сезоне. Можно предположить, что гости одержат уверенную победу.

Ставка: Победа «Астон Виллы» с форой (-1.5) за 2.40.

Прогноз: «Львы» точно забьют и остановят сопротивление соперника в 1-м тайме.

Ставка: Только «Астон Вилла» забьет в 1-м тайме за 2.25.