В пятницу, 23 февраля, в 23-м туре нидерландской Эредивизии в родных стенах сыграет против «Хераклеса». Начало игры — в 22:00 по мск. «Утрехт» — «Хераклес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Утрехт»

Турнирное положение: «Утрехт» занимает девятое место таблицы Эредивизии. В его активе 28 забитых мячей, в пассиве — 30 пропущенных.

Команда лишь по дополнительным показателям отстает от зоны плей-офф за попадание в еврокубки — восьмую позицию.

Последние матчи: в предыдущем туре хозяева взяли максимум очков. В матче против третьего сейчас в таблице «Твенте» (1:0) на выезде они выиграли с минимальным результатом.

На сегодня у коллектива победная серия в три поединка, которые пришлись на чемпионат Нидерландов, с общей разницей мячей 9-2.

Не сыграют: Баркас, Ромени, Гаделлаа, Лидберг, Дескотт — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в семи последних матчах во всех турнирах «Утрехт» не знает поражений при трех поражениях и четырех ничьих.

Что самое главное — клуб сейчас демонстрирует победную форму, что выражается в серии в три победы кряду.

Тейлор Бут — лучший бомбардир коллектива с пятью голами в нидерландском первенстве.

«Хераклес»

Турнирное положение: По итогам 22 матчей элитного нидерландского дивизиона «Хераклес» занимает 14-е место с 22 очками и разницей мячей 29-52.

Команда на девять очков опережает зону вылета и лишь на четыре балла — зону плей-офф за право выступать в Эредивизии.

Последние матчи: гости в прошлом туре чемпионата на чужом поле потерпели поражение. Им не удалось выстоять в игре против лидера ПСВ (0:2), пропустив два безответных мяча.

Эта неудача стала третьей для коллектива в четырех последних поединках, которые пришлись на Эредивизию, при одной победе.

Не сыграют: Честич, ван Орсхот, Лаурсен — у всех травмы. Дисквалифицирован — Лимбомбе.

Состояние команды: в пяти последних поединках во всех турнирах «Хераклес» одержал лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма не оставляет клубу других перспектив, кроме как бороться за выживание в элитном дивизионе Нидерландов.

Джизз Хорнкамп, Марио Энгельс и Эмиль Ханссон — лучшие бомбардиры коллектива с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Утрехта» было забито меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Хераклеса» было забито больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Хераклеса» забивали оба соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.90, победа «Хераклеса» — в 7.10.

ТБ 2,5 считается более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. «Хераклес» хотя и ненадежен в обороне, но все равно регулярно забивает соперникам.

В свою очередь, в трех из пяти последних поединков «Утрехта» обе команды также забивали.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят в 1-м тайме и в матче, ведь в трех последних его поединков был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Утрехт» выиграет 1-й тайм и матч за 2.00