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    Продолжится ли победная серия «Утрехта»?

    «Утрехт» — «Хераклес». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Нидерландов, 23 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Утрехт» — «Хераклес»
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    «Утрехт» — фаворит матча
    В пятницу, 23 февраля, в 23-м туре нидерландской Эредивизии в родных стенах сыграет против «Хераклеса». Начало игры — в 22:00 по мск. «Утрехт» — «Хераклес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 23 Февраля 2024 года
    Утрехт
  • Утрехт
    •  Утрехт 22:00 Хераклес Хераклес
  • Нидерланды. Эредивизия
    •

    «Утрехт»

    Турнирное положение: «Утрехт» занимает девятое место таблицы Эредивизии. В его активе 28 забитых мячей, в пассиве — 30 пропущенных.

    Команда лишь по дополнительным показателям отстает от зоны плей-офф за попадание в еврокубки — восьмую позицию.

    Последние матчи: в предыдущем туре хозяева взяли максимум очков. В матче против третьего сейчас в таблице «Твенте» (1:0) на выезде они выиграли с минимальным результатом.

    На сегодня у коллектива победная серия в три поединка, которые пришлись на чемпионат Нидерландов, с общей разницей мячей 9-2.

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    • Не сыграют: Баркас, Ромени, Гаделлаа, Лидберг, Дескотт — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах во всех турнирах «Утрехт» не знает поражений при трех поражениях и четырех ничьих.

    Что самое главное — клуб сейчас демонстрирует победную форму, что выражается в серии в три победы кряду.

    Тейлор Бут — лучший бомбардир коллектива с пятью голами в нидерландском первенстве.

    «Хераклес»

    Турнирное положение: По итогам 22 матчей элитного нидерландского дивизиона «Хераклес» занимает 14-е место с 22 очками и разницей мячей 29-52.

    Команда на девять очков опережает зону вылета и лишь на четыре балла — зону плей-офф за право выступать в Эредивизии.

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    • Последние матчи: гости в прошлом туре чемпионата на чужом поле потерпели поражение. Им не удалось выстоять в игре против лидера ПСВ (0:2), пропустив два безответных мяча.

    Эта неудача стала третьей для коллектива в четырех последних поединках, которые пришлись на Эредивизию, при одной победе.

    Не сыграют: Честич, ван Орсхот, Лаурсен — у всех травмы. Дисквалифицирован — Лимбомбе.

    Состояние команды: в пяти последних поединках во всех турнирах «Хераклес» одержал лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма не оставляет клубу других перспектив, кроме как бороться за выживание в элитном дивизионе Нидерландов.

    Джизз Хорнкамп, Марио Энгельс и Эмиль Ханссон — лучшие бомбардиры коллектива с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Утрехта» было забито меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Хераклеса» было забито больше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Хераклеса» забивали оба соперника.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.90, победа «Хераклеса» — в 7.10.

    ТБ 2,5 считается более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. «Хераклес» хотя и ненадежен в обороне, но все равно регулярно забивает соперникам.

    В свою очередь, в трех из пяти последних поединков «Утрехта» обе команды также забивали.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят в 1-м тайме и в матче, ведь в трех последних его поединков был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Утрехт» выиграет 1-й тайм и матч за 2.00

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    «Утрехт» — «Хераклес»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Утрехта»?
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