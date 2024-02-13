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    Сможет ли «Саутгемптон» продлить свою беспроигрышную серию?

    «Бристоль Сити» — «Саутгемптон». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 13 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Саутгемптон»
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    «Саутгемптон»
    В рамках 32-го тура английского Чемпионшипа 13 февраля пройдет матч «Бристоль Сити» — «Саутгемптон». Начало — 23:00 (мск). «Бристоль Сити» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Февраля 2024 года
    Бристоль Сити
  • Бристоль
    •  Бристоль Сити 23:00 Саутгемптон Саутгемптон
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    «Бристоль Сити»

    Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Чемпионшипе, занимая 13-е место в таблице с 41-м очком в активе. «Бристоль Сити» чувствует себя более менее спокойно, обезопасившись от зоны вылета.

    У команды полный баланс забитых и пропущенных голов — по 35. К тому же, «Бристоль Сити» все еще имеет шансы на попадание в стыковые матчи (отрыв 6 очков).

    Коэффициенты матча Бристоль Сити — Саутгемптон

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    Последние матчи: В прошедшем туре команда отлично выступила в матче против «Мидлсбро» (2:1), забив все свои голы уже к 17-й минуте.

    Матчем ранее «Бристоль Сити» минимально проиграл «Лидсу» (0:1), пропустив единственный гол на 47-й минуте. К тому же, команда вылетела из Кубка Англии на стадии 1/16 финала в матчах против «Ноттингем Форест».

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    За последние 5 матчей «Бристоль Сити» выиграл только один раз. За этот период команда пропустила 5 голов при таком же количестве забитых.

    Не сыграют: Марк Сакес, Скотт Твин, Роберт Аткинсон, Айман Бенарус и Кэл Нейсмит (у всех травмы).

    Состояние команды: Честно говоря, «Бристоль Сити» практически не имеет шансов запрыгнуть в стыки, но зато от зоны вылета есть комфортное расстояние.

    Судя по последним матчах команда старается играть более консервативно на своей половине поля, отсюда и получаются низовые матчи.

    Стоит отметить, что «Бристоль Сити» также средне выступает на своем поле, набрав за 15 встреч 21 очко.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: Команда всеми силами стремится вернуться в АПЛ на следующий сезон. После 30-и туров «Саутгемптон» занимает 2-е место в таблице с 64 очками в активе.

    «Святые» также занимают 2-е место в лиге по результативности. За 30 матчей команда забила 60 голов при 35-и пропущенных.

    Последние матчи: В последнем туре «Саутгемптон» развязал голевую перестрелку с «Хаддерсфилдом» (5:3). «Святые» совершили камбэк с 0:2, перевернув игру во 2-м тайме.

    У «Саутгемптона» продолжается затяжная беспроигрышная серия. Последнее поражение «святые» потерпели еще в сентябре 2023-го года.

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    • Матчем ранее «Саутгемптон» разгромил «Уотфорд» (3:0) в рамках Кубка Англии. «Святые» вышли в 1/8 финала турнира.

    Не сыграют: Джеймс Бри, Хуан Лариос и Росс Стеварт (у всех травмы).

    Состояние команды: «Саутгемптон» во всю борется за прямое попадание в АПЛ. На пятки наступает «Лидс», который отстает от 2-й позиции всего на один балл, но имеет на одну игру больше.

    В последних матчах «святые» очень результативны, вскрывая оборону соперников. Кажется, что команда так и продолжит громить соперников.

    Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Саутгемптон» уже встречался с «Бристоль Сити». В том матче «святые» обыграли своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 47-й минуте.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах на своем поле «Бристоль Сити» не забивала и не пропускала больше 1-го гола

    • В 3-х из 5-и последних матчах «Саутгемптон» забивал 3 и больше голов

    • В последних 5-и очных матчах между этими командами не было забито больше 2-х голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.85, а победа хозяев — в 4.90.

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    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентов 1.90.

    Прогноз: «Саутгемптон» начнет делать результат уже в 1-м тайме.

    Ставка: Победа «Саутгемптона» в 1-м тайме за 2.35.

    Прогноз: В последних очных встречах эти команды не забивали больше 2-х голов.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.90.

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    «Бристоль Сити» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Саутгемптон» продлить свою беспроигрышную серию?
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