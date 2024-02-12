12 февраля в рамках 21-го тура чемпионата Португалии по футболу «Арока» на своем поле сыграет против «Порту». Начало поединка запланировано на 23:15 по мск. «Арока» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арока»

Турнирное положение: После 20 сыгранных туров «Арока» находится на восьмом месте в турнирной таблицы португальского чемпионата. У коллектива на счету 25 баллов и отрыв от опасной зоны в семь пунктов.

Забить команда смогла 23 гола в этих поединках, а пропустила она 27 мячей в свои ворота.

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Последние матчи: «Желто-синие» в прошлом туре первенства на выезде смогли переиграть «Портимоненсе» со счетом 2:1 на его поле, ведя по ходу матча 2:0. И эта виктория стала для них третьей кряду.

Не сыграют: Отсутствовать в этом поединке будут из-за травм Нино Галович, Куарежма и Янис Хамаш.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: К этому матчу «Арока» подходит просто в прекрасной форме, ведь она выиграла свои три последних поединка, среди которых был и домашний разгром «Визелы» 5:0. До этой же успешной серии она проиграли три игры кряду во всех турнирах, забив за этот период лишь гол.

«Порту»

Турнирное положение: «Порту» с 45 очками разместился на третьей позиции в таблице и от первой строки отстает уже на шесть баллов, которые будет очень непросто отыграть.

Результативность команды в этом сезоне Примейры желают лучшего, ведь она забила всего 33 гола за 20 игр. Правда, у нее очень надежная оборона — только 13 пропущенных, что является лучшим показателем в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре «драконы» не смогли на своем поле одолеть скромный «Риу Аве», сыграв 0:0. Они нанесли 22 удара по воротам соперника и дважды даже смогли забить, но оба гола были отменены. Отметим, что этой мировой они прервали 4-матчевую победную серию.

Не сыграют: У Ивана Маркано травма, а Зайду еще помогает Нигерии на КАН-2024.

Состояние команды: Последний раз «Порту» проигрывал почти два месяца тому назад. После того «сине-белые» шесть встреч выиграли и дважды сыграли вничью. Причем в этот удачный период они пропустили лишь три гола и никогда больше мяча за игру.

Статистика для ставок

У «Порту» лишь один пропущенный мяч за последние пять матчей с учетом всех турниров

«Арока» на своем поле проиграла лишь однажды за прошедшие пять поединков

«Порту» выиграл у «Ароки» в семи из восьми последних очных противостояний при одном мировом исходе

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Ароку» букмекеры дают коэффициент 6.35. Ничья оценена в 4.40, а победа «Порту» оценена в 1.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.03 соответственно.

Прогноз: В этом поединке ставим на викторию «Порту». Причем ждем, что гости сделают это всухую, ведь они очень надежны в обороне в этом сезоне, да и очень удачно выступают против предстоящего противника.

Ставка: «Порту» победит и не пропустит за 2.37.

Прогноз: И также еще в этом матче ставим на то, что первый гол будет забит с 16 по 30 минуты, ведь именно в этот период в последнее время зачастую обе команды и проводили свои мячи.

Ставка: Первый гол с 16 по 30 минуту за 3.50.