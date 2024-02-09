«Валвейк»
Эта команда в текущем сезоне сражается за выживание. «Валвейк» пребывает на 16 строчке турнирной таблицы Эредивизии.
Главной проблемой команды является откровенно слабый уровень реализации. В 20 матчах чемпионата забито всего 18 мячей.
Предыдущий матч «Валвейк» не может записать себе в актив. Команда на выезде пропустила три безответных мяча от «Твенте».
Причем до того «Валвейк» расписал мировую со «Спартой» (1:1). А вот «Аяксу» команда уступила по всем статьям (1:4).
Хозяева явно намерены подтянуться выбраться из опасной зоны. Отставание от спасительной 15 позиции составляет 4 очка.
«НЕК Неймеген»
Эта команда нынче ходит в середняках лиги. «НЕК Неймеген» находится на 7 месте, борясь за попадание в еврокубки.
Причем забила команда 39 голов в 20 поединках чемпионата. При этом в свои ворота пропущено 33 мяча.
В своем последнем поединке «НЕК Неймеген» разжился тремя очками. Дома команда Роджера Мейера переиграла «Ден Хааг» (3:0).
Вообще, в пяти своих последних поединках команда добыла четыре виктории. Лишь во встрече с «Гоу Эхед Иглз» была зафиксирована ничья (2:2).
И уж точно «НЕК Неймеген» постарается переиграть аутсайдера. Так что ждем от гостей остроатакующих акций.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «НЕК Неймегена» предлагают — 2.30.
На викторию «Валвейка» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.75.
Наш прогноз — Победа «НЕК Неймегена». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.