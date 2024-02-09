ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матча «Ростов» — «Спартак»Роковая ошибка Максименко. «Спартак» разгромлен «Ростовом» на Зимнем кубке РПЛ Кевин Де БрёйнеСалах, Де Брёйне, Неймар и еще десять звезд, которые через год могут стать сводобными агентами Suicide Squad: Kill the Justice LeagueПраво на справедливость: Чем обусловлен слабый старт Suicide Squad: Kill the Justice League?
  • 16:20
    • Кудряшов объявил о завершении карьеры
  • 15:21
    • Самсонова завоевала путевку в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
    Все новости спорта

    Команда Мейера продолжит побеждать

    «Валвейк» — «НЕК Неймеген». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Эредивизия, 9 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Валвейк» — «НЕК Неймеген»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роджер Мейер
    «Валвейк» сыграет на своем поле с «НЕК Неймегеном» в рамках 21-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:00 мск. «Валвейк» — «НЕК Неймеген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 09 Февраля 2024 года
    Валвейк
  • Валвейк
    •  Валвейк 22:00 НЕК НЕК
  • Неймеген
    •

    «Валвейк»

    Эта команда в текущем сезоне сражается за выживание. «Валвейк» пребывает на 16 строчке турнирной таблицы Эредивизии.

    Главной проблемой команды является откровенно слабый уровень реализации. В 20 матчах чемпионата забито всего 18 мячей.

    Предыдущий матч «Валвейк» не может записать себе в актив. Команда на выезде пропустила три безответных мяча от «Твенте».

    Все прогнозы на футбол

    Причем до того «Валвейк» расписал мировую со «Спартой» (1:1). А вот «Аяксу» команда уступила по всем статьям (1:4).

    Хозяева явно намерены подтянуться выбраться из опасной зоны. Отставание от спасительной 15 позиции составляет 4 очка.

    «НЕК Неймеген»

    Эта команда нынче ходит в середняках лиги. «НЕК Неймеген» находится на 7 месте, борясь за попадание в еврокубки.

    Причем забила команда 39 голов в 20 поединках чемпионата. При этом в свои ворота пропущено 33 мяча.

  • «Пережевали и выплюнули». Кто может заменить Хави у руля «Барселоны»?
  • Почему Хави решил покинуть пост тренера «Барсы» и есть ли у каталонцев кандидаты на замену
  • 06/02/2024

    • В своем последнем поединке «НЕК Неймеген» разжился тремя очками. Дома команда Роджера Мейера переиграла «Ден Хааг» (3:0).

    Вообще, в пяти своих последних поединках команда добыла четыре виктории. Лишь во встрече с «Гоу Эхед Иглз» была зафиксирована ничья (2:2).

    И уж точно «НЕК Неймеген» постарается переиграть аутсайдера. Так что ждем от гостей остроатакующих акций.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «НЕК Неймегена» предлагают — 2.30.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Валвейка» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.75.

    Гости нынче на ходу, к тому же «Валвейк» испытывает явные сложности в плане реализации.

    Наш прогноз — Победа «НЕК Неймегена». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Генчлербирлиги — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лада — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финляндия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Антальяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Остенде — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гронинген — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Руан — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.82
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Аргентина (до 23 лет) — Парагвай (до 23 лет)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Визела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Валвейк» — «НЕК Неймеген»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на футбол. Команда Мейера продолжит побеждать
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры