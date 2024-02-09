«Валвейк» сыграет на своем поле с «НЕК Неймегеном» в рамках 21-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 22:00 мск. «Валвейк» — «НЕК Неймеген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валвейк»

Эта команда в текущем сезоне сражается за выживание. «Валвейк» пребывает на 16 строчке турнирной таблицы Эредивизии.

Главной проблемой команды является откровенно слабый уровень реализации. В 20 матчах чемпионата забито всего 18 мячей.

Предыдущий матч «Валвейк» не может записать себе в актив. Команда на выезде пропустила три безответных мяча от «Твенте».

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Причем до того «Валвейк» расписал мировую со «Спартой» (1:1). А вот «Аяксу» команда уступила по всем статьям (1:4).

Хозяева явно намерены подтянуться выбраться из опасной зоны. Отставание от спасительной 15 позиции составляет 4 очка.

«НЕК Неймеген»

Эта команда нынче ходит в середняках лиги. «НЕК Неймеген» находится на 7 месте, борясь за попадание в еврокубки.

Причем забила команда 39 голов в 20 поединках чемпионата. При этом в свои ворота пропущено 33 мяча.

В своем последнем поединке «НЕК Неймеген» разжился тремя очками. Дома команда Роджера Мейера переиграла «Ден Хааг» (3:0).

Вообще, в пяти своих последних поединках команда добыла четыре виктории. Лишь во встрече с «Гоу Эхед Иглз» была зафиксирована ничья (2:2).

И уж точно «НЕК Неймеген» постарается переиграть аутсайдера. Так что ждем от гостей остроатакующих акций.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «НЕК Неймегена» предлагают — 2.30.

На викторию «Валвейка» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.75.

Гости нынче на ходу , к тому же «Валвейк» испытывает явные сложности в плане реализации.

Наш прогноз — Победа «НЕК Неймегена». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.