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    Выйдет ли «Монако» в четвертьфинал Кубка Франции?

    «Руан» — «Монако». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 8 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Руан» — «Монако»
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    Александр Головин («Монако»)
    «Руан» сыграет против «Монако» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 22:45 мск. «Руан» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 08 Февраля 2024 года
    Руан
  • Франция. Кубок
    •  Руан 22:45 Монако Монако
  • Монако
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    «Руан»

    Коллектив из одноименного города сейчас выступает в третей лиге Франции. Команда из Руана даже не претендует на то, чтобы повыситься в классе, а является середняком. По итогам восемнадцати матчей в активе «красных дьяволов» только 25 очков.

    В настоящий момент «Руан» занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда на девять пунктов отстает от зоны повышения в классе и всего на пять опережает зону вылета. Подопечные Дидье Олле-Николля смогли 24 раза поразить ворота соперника и 16 раз пропустили в свои.

    Что касается Кубка Франции, то руанский коллектив уже успел пройти четыре стадии. Сначала на выезде переиграл «Понтивейн» (2:1), затем также в гостях одолели «Понтиви» (1:0), потом на чужом поле справились с «Луан Кюизо» (2:0) и, наконец, дома сенсационно по пенальти выбили «Тулузу» (3:3, по пенальти 12:11).

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    В последних матчах чемпионата «Руан» проиграл «Версалю» (1:2) и «Ниму» (0:2), а до этого смог сломить сопротивление «Мариняна» (1:0), «Ньора» (2:1) и «Шоле» (5:1).

    «Монако»

    «Монегаски» хорошо стартовали в новом сезоне французской Лиги 1, однако в последнее время выступает крайне неровно и сможет побороться лишь за место в зоне Лиги чемпионов. За 20 проведенных встреч коллектив из Монако 37 раз поразил ворота соперника и 28 раз пропустил в свои.

    В итоге «красно-белые» расположились лишь на пятом месте в турнирной таблице. В активе команды 35 очков. Она только на четыре пункта отстает от второй «Ниццы», но на двенадцать — от лидирующего «ПСЖ». Вся борьба за высокие места еще впереди.

    В прошлом сезоне «Монако» провалилось. Команда, за которую выступает россиянин Александр Головин, стала лишь шестой в турнирной таблице и осталась за бортом еврокубков. В Кубке Франции же коллектив из одноименного княжества успел по пенальти пройти «Ланс» (2:2, по пенальти 6:5) и справился с «Родезом» (3:1).

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    • В последних играх подопечные Ади Хюттера сыграли вничью с «Гавром» (1:1) и «Марселем» (2:2), а до этого проиграли «Реймсу» (1:3). Перед этим же «монегаски» сломили сопротивление «Тулузы» (2:1) и уступили «Монако» (0:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Монако» предлагают поставить за 1.31.

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    На викторию «Руана» дают 8.70, ничья оценена в 5.80.

    Поставим на то, что обе команды смогут забить.

    Также сделаем ставку на то, что «Монако» не сможет выиграть крупно.

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    «Руан» — «Монако»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 08.02.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Монако» в четвертьфинал Кубка Франции?
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