ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де БрёйнеСалах, Де Брёйне, Неймар и еще десять звезд, которые через год могут стать сводобными агентами Джо ПайферПайфер подерется с Херманссоном, Иге проведет бой с Фили. Анонс карда UFC Vegas 86 Маурисио Почеттино«Челси» и «Проект Почеттино»: как тяжелый сезон сказывается на тренере, владельцах и команде
  • 16:01
    • «Интер Майами» не смог выиграть у «Виссел Кобе»
  • 14:43
    • Стало известно, кого купит «ПСЖ» в случае ухода Мбаппе
    Все новости спорта

    Команду Роналду ждет коллизия

    «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Аль-Хиляль Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    «Аль-Наср» сыграет на своем поле с «Аль-Хилялем» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 21:00 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аль-Наср»

    Эта команда в своем чемпионате борется за чемпионство. Правда, пока она пребывает на 2 месте, отставая от лидера на 7 пунктов.

    Причем команда Криштиану Роналду прекрасно атакует. В 19 матчах чемпионата игроки «Аль-Насра» наколотили 55 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. В товарищеском матче она отгрузила шесть безответных мячей в ворота «Интера Майами».

    Все прогнозы на футбол

    Вот только «Аль-Хиляль» команда не обыгрывала уже больше двух лет. Да и в чемпионате догнать лидера будет очень сложно.

    Наверняка в этом поединке «Аль-Наср» будет активно атаковать. Роналду и компании важно обыграть конкурента даже в контрольном поединке.

    «Аль-Хиляль»

    Эта команда даже в контрольных матчах выглядит впечатляюще. Оба своих недавних контрольных поединка она выиграла.

    Причем в двух контрольных встречах «Аль-Хиляль» настрелял 6 мячей. Вот только с «Интером Майами» все было больше похоже на шоу (4:3).

  • «Ливерпуль» ждет крах. 10 тренерских рокировок, доказывающих, что преемник Клоппа обречен
  • Клубам АПЛ никогда не удавалось безболезненно заменить тренера-легенду
  • 05/02/2024

    • В своем последнем поединке «Аль-Хиляль» также сумел победить. Команда одолела «Аль-Гарафу» (2:1).

    Матчи с «Аль-Насром» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти последних очных поединках добыто три виктории при двух ничьих.

    Номинальные гости явно не собираются снижать темпов. Так что ждем от них активных атакующих акций.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 2.08.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Аль-Насра» дают — 2.84, ничья оценена — в 4.70.

    «Аль-Хиляль» на сборах выглядит весьма выгодно, и уж точно показательно одолеет главного конкурента по внутреннему чемпионату.

    Наш прогноз — Победа «Аль-Хиляля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют во 2 тайме за 2.11.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нигерия — ЮАР
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Майнц — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Газиантеп — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Страсбург — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Монпелье — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — ДР Конго
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фейеноорд — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 08.02.2024. Прогнозы на футбол. Команду Роналду ждет коллизия
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры