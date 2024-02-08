«Аль-Наср» сыграет на своем поле с «Аль-Хилялем» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 21:00 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Наср»

Эта команда в своем чемпионате борется за чемпионство. Правда, пока она пребывает на 2 месте, отставая от лидера на 7 пунктов.

Причем команда Криштиану Роналду прекрасно атакует. В 19 матчах чемпионата игроки «Аль-Насра» наколотили 55 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. В товарищеском матче она отгрузила шесть безответных мячей в ворота «Интера Майами».

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Вот только «Аль-Хиляль» команда не обыгрывала уже больше двух лет. Да и в чемпионате догнать лидера будет очень сложно.

Наверняка в этом поединке «Аль-Наср» будет активно атаковать. Роналду и компании важно обыграть конкурента даже в контрольном поединке.

«Аль-Хиляль»

Эта команда даже в контрольных матчах выглядит впечатляюще. Оба своих недавних контрольных поединка она выиграла.

Причем в двух контрольных встречах «Аль-Хиляль» настрелял 6 мячей. Вот только с «Интером Майами» все было больше похоже на шоу (4:3).

В своем последнем поединке «Аль-Хиляль» также сумел победить. Команда одолела «Аль-Гарафу» (2:1).

Матчи с «Аль-Насром» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти последних очных поединках добыто три виктории при двух ничьих.

Номинальные гости явно не собираются снижать темпов. Так что ждем от них активных атакующих акций.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 2.08.

На викторию «Аль-Насра» дают — 2.84, ничья оценена — в 4.70.

«Аль-Хиляль» на сборах выглядит весьма выгодно , и уж точно показательно одолеет главного конкурента по внутреннему чемпионату.

Наш прогноз — Победа «Аль-Хиляля». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют во 2 тайме за 2.11.