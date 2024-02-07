«Астон Вилла» сыграет против «Челси» в рамках переигровки 4-го раунда Кубка Англии. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 23:00 мск. «Астон Вилла» — «Челси»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Астон Вилла»

В третьем раунде Кубка Англии «Астон Вилла» обыграла «Мидлсбро» (1:0), после чего на следующей стадии сыграла вничью 0:0 с нынешним соперником на выезде.

По итогам 23-х туров АПЛ команда занимает четвертую позицию АПЛ в зоне Лиги чемпионов с отрывом в два очка от пятой строчки, которая находится уже вне данной зоны.

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Кроме того, клуб продолжает выступления в еврокубках, где вышла в 1/8 финала Лиги конференций благодаря победе в одной группе с «Легией» Варшава, АЗ Алкмар и «Зриньски».

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В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух ничьих и одного поражения, так что у него явно не лучшая форма.

«Челси»

В третьем раунде Кубка Англии «Челси» разгромил «Престон» (4:0), после чего на следующей стадии сыграл вничью 0:0 с нынешним соперником дома.

После 22-х туров АПЛ команда занимает 10-ю позицию с отставанием в 13 очков от зоны еврокубков — пятой строчки, поэтому рискует второй год кряду не играть в континентальных турнирах.

Зато клуб вышел в финал Кубка английской Лиги, где сыграет против «Ливерпуля». На предыдущей стадии он разгромил «Мидлсбро» (6:1) на своем поле, что и позволит ему провести решающий матч турнира.

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей, что говорит о явно не лучшей его форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Астон Виллу», коэффициент на победу которой равен 2,10. Успех «Челси» оценивается в 3,25, ничья — в 3,70.

В четырех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,35.

Еще один вариант ставки — «Астон Вилла» выиграет в основное время за 2,10, ведь двух последних матчах «Челси» проиграл.