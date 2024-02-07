«Астон Вилла»
В третьем раунде Кубка Англии «Астон Вилла» обыграла «Мидлсбро» (1:0), после чего на следующей стадии сыграла вничью 0:0 с нынешним соперником на выезде.
По итогам 23-х туров АПЛ команда занимает четвертую позицию АПЛ в зоне Лиги чемпионов с отрывом в два очка от пятой строчки, которая находится уже вне данной зоны.
Коэффициенты матча Астон Вилла — Челси
Кроме того, клуб продолжает выступления в еврокубках, где вышла в 1/8 финала Лиги конференций благодаря победе в одной группе с «Легией» Варшава, АЗ Алкмар и «Зриньски».
В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при двух ничьих и одного поражения, так что у него явно не лучшая форма.
«Челси»
В третьем раунде Кубка Англии «Челси» разгромил «Престон» (4:0), после чего на следующей стадии сыграл вничью 0:0 с нынешним соперником дома.
После 22-х туров АПЛ команда занимает 10-ю позицию с отставанием в 13 очков от зоны еврокубков — пятой строчки, поэтому рискует второй год кряду не играть в континентальных турнирах.
Зато клуб вышел в финал Кубка английской Лиги, где сыграет против «Ливерпуля». На предыдущей стадии он разгромил «Мидлсбро» (6:1) на своем поле, что и позволит ему провести решающий матч турнира.
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей, что говорит о явно не лучшей его форме.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Астон Виллу», коэффициент на победу которой равен 2,10. Успех «Челси» оценивается в 3,25, ничья — в 3,70.
В четырех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,35.
Еще один вариант ставки — «Астон Вилла» выиграет в основное время за 2,10, ведь двух последних матчах «Челси» проиграл.