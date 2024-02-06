«Мальорка» сыграет против «Реал Сосьедада» в рамках первой игры полуфинала Кубка Испании. Матч пройдет 6 февраля, начало — в 23:00 мск. «Мальорка» — «Реал Сосьедад»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мальорка»

На пути в полуфинал Кубка Испании «Мальорка» преодолела пять стадий. Ранее ей удалось обыграть «Бойро» (4:0), «Эгуэс» (3:0), «Бургос» (3:3), «Тенерифе» (1:0) и «Жирону» (3:2).

По итогам 23-х туров испанской Ла Лиги команда занимает 15-ю позицию с отрывом в четыре очка от зоны вылета в Сегунду — 18-й позиции.

В своем последнем поединке клуб потерпел поражение. В рамках чемпионата Испании балеарцы разгромно уступили на выезде «Атлетику» (0:4).

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На сегодня у коллектива мини-серия поражений в два поединка, которые пришлись на Ла Лигу, так что, судя по всему, у него наметился явный спад.

«Реал Сосьедад»

На пути в полуфинал Кубка Испании «Реал Сосьедад» преодолел три стадии. Ранее ему удалось обыграть «Буньол» (1:0), «Андрайч» (1:0), «Малагу» (1:0), «Осасуну» (2:0) и «Сельту» (2:1).

После 22-ти матчей испанской Ла Лиги команда занимает шестую позицию в зоне еврокубков с отставанием в один балл от седьмой строчки уже вне данной зоны.

В своем последнем матче клуб сыграл вничью. В рамках первенства Испании он разошелся миром с «Райо Вальекано» на своем поле (0:0).

Эта осечка прервала серию побед коллектива в три поединка в разных турнирах (чемпионат и Кубок Испании), так что уже четыре матча он не проигрывает, а это говорит о его неплохой форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Реал Сосьедад», коэффициент на победу которого равен 2,35. Успех «Мальорки» оценивается в 3,35, ничья — в 3,05.

В трех из четырех последних матчей гости проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Реал Сосьедад» выиграет за 2,35.

Еще один вариант ставки — «Реал Сосьедад» забьет первый гол за 1,92, ведь в трех из четырех последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.