«Байер» — «Штутгарт». Матч пройдет в рамках 1/4 финала Кубка Германии, начало — 22:45 (мск) «Байер» — «Штутгарт»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Байер»

Команда из Леверкузена идет уверенно, побеждает и продолжает оставаться единственной командой из топ-5 лиг без единого поражения. В Бундеслиге леверкузенцы уже 52 раза поразили ворота соперников и всего четырнадцать пропустили в свои.

По итогам 20 туров «львы» имеют в своем активе 52 пункта и лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фармацевты» на два балла опережают вторую «Баварию», а остальные соперники уже далеко позади и вряд ли смогут навязать борьбу за золотые медали.

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В Лиге Европы у «Байера» также все прекрасно. Команда добыла шесть побед в шести матчах и с первого места вышла в плей-офф. Коллектив смог одолеть «Хеккен», «Карабах» и «Молде». Также Леверкузен уже вышел в четвертьфинал Кубка Германии.

Все прогнозы на футбол

В последней игре подопечные Хаби Алонсо обыграли «Дармштадт» (2:0), а до этого поделили очки с менхенгладбахской «Боруссией» (0:0), переиграли «РБ Лейпциг» (3:2), «Аугсбург» (1:0), «Бохум» (4:0) и «Айнтрахт» (3:0).

«Штутгарт»

Команда из одноименного города приятно удивляет в текущем сезоне Бундеслиги. Коллектив из Штутгарта смог набрать 40 очков в двадцати матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице. По сути, он при удачном стечении обстоятельств может побороться и за чемпионство.

Сейчас «швабы» только на двенадцать пунктов отстают от лидирующего «Байера» и на десять — от второй «Баварии». При этом, они на три балла опережают «Боруссию». «Бело-красно-черные» смогли забить 46 мячей в ворота соперников и 26 раз пропустили в свои.

Также «Штутгарт» успешно выступает в Кубке Германии. Сначала он смог уверенно пройти скромный «Балинген» (4:0), затем оказался сильнее «Униона» (1:0), а потом сломил сопротивление дортмундской «Боруссии» (2:0) и пробился в четвертьфинал турнира.

В чемпионате у подопечных Себастьяна Хёнесса также серия из двух побед подряд. Повержены были «Фрайбург» (3:1) и «Лейпциг» (5:2). А вот перед этим было два поражение подряд — от «Бохума» (0:1) и «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают поставить за 1.70.

На викторию «Штутгарта» дают 4.70, ничья оценена в 4.30.

Сделаем ставку на то, что «Байер» сможет победить.

Также поставим на то, что команды смогут забить минимум четыре мяча на двоих.