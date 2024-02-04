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    «Вулверхэмптон» сможет дать бой «Челси»?

    «Челси» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 1.73) и прогноз на футбол, АПЛ, 4 февраля 2024 года

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    «Челси»
    4 февраля в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле сыграет против «Вулверхэмптона». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Челси» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Февраля 2024 года
    Челси
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    «Челси»

    «Синие» все никак не могут стабилизировать свои результаты. После 22-х туров «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков аж на 12 очков — шансов попасть туда стремятся к нулю.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Челси» по 2 раза победил и проиграл, а также однажды сыграл вничью. В последнем туре «синие» крупно проиграл «Ливерпулю» (1:4), пропустив по 2 гола в каждом тайме.

    Коэффициенты матча Челси — Вулверхэмптон

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    На своем поле «Челси» также выступает не лучшим образом, набрав 18 очков из 33-х возможных дома. В последнем матче при родных трибунах в АПЛ «синие» обыграли «Фулхэм» (1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    В предстоящем матче «Челси» сыграет против «Вулверхэмптона», который является соседом по турнирной таблице. Смогут ли «синие» одолеть «волков» в предстоящем матче? У команды есть отличные шансы набрать очки после обидного поражения от «Ливерпуля».

    «Вулверхэмптон»

    Команда играет интересно в последнее время, являясь крепким середняком в таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» занимает 11-е место в чемпионате с 29-ю очками в активе.

    «Волки» выдали сверхрезультативную игру с «Манчестер Юнайтед» (3:4), пропустив решающий гол на 90+7-й минуте, хотя до этого команда забила не очень много голов.

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    • За последние 8 матчей у «волков» только одно поражение, 5 побед и 2 ничьих. Интересно, что в одном из последних туров «Вулверхэмптон» разгромил «Брентфорд» (4:1), забив 3 гола уже к 28-й минуте.

    Стоит отметить, что «волки» встречались с «Челси» 24-го декабря 2023-го года. В той встрече «Вулверхэмптон» обыграл «синих» (2:1), пропустив единственный гол только на 90+6-й минуте. Сможет ли команда повторить результат в предстоящем матче? Большой вопрос.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Вулверхэмптона» дают — 5.60, ничья оценена — в 4.40.

    «Челси» и «Вулверхэмптон» находятся примерно на одном уровне. Можно предположить, что «волки» точно не проиграют в 1-м тайме.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Обе забьют за 1.73. Еще один вариант ставки — Ничья или победа «Вулверхэмптона» в 1-м тайме за 1.72.

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    «Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на футбол. «Вулверхэмптон» сможет дать бой «Челси»?
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