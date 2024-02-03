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    «Динамо» не заметит болгар

    «Динамо» — «Ботев». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 февраля 2024 года

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    Константин Тюкавин
    «Динамо» сыграет на своем поле с «Ботевом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 13:00 мск. «Динамо» — «Ботев»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Динамо»

    Динамовцы постепенно только входят в игровой ритм. Даже под нагрузками москвичи блестяще смотрятся в атаке.

    В двух своих первых контрольных матчах «Динамо» дважды победило. Причем в этих поединках команда Марцела Лички забила 11 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела очень ярко. «Динамо» разгромило «Аль-Вакру» со счетом 9:2.

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    До того динамовцы переиграли братиславский «Слован» (2:1). Да и лидеры атак Константин Тюкавин и Федор Смолов смотрятся неплохо.

    Наверняка в этой встрече «Динамо» снова будет активно атаковать. Команда Лички на ходу, и не должна иметь проблем с болгарами.

    «Ботев»

    Эта команда является середняком болгарского чемпионата. «Ботев» ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ботев» весьма неплохо атакует. В 20 поединках чемпионата Болгарии игроки команды настреляли 33 мяча.

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    • Последний контрольный матч принес команде победу. Болгары с минимальным счетом нанесли поражение «Вайле».

    Причем эта победа стала для команды первой в серии контрольных поединков. До того в трех матчах была добыта лишь одна ничья при двух поражениях.

    Номинальные гости явно будут действовать вторым номером. Впрочем, вылазки к воротам москвичей болгары уж точно будут проводить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.54.

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    На викторию «Ботева» дают — 4.78, ничья оценена — в 5.00.

    Динамовцы нынче выглядят выгодно, и наверняка уверенно расправятся со скромным оппонентом.

    Наш прогноз — Фора «Динамо» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.08.

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