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    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.65) и прогноз на чемпионат Англии, 1 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
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    «МЮ» — фаворит матча
    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет 1 февраля в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги, начало — 23:15 (мск). «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Февраля 2024 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 23:15 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Вулверхэмптон»

    По итогам 21-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» занимает 11-ю позицию с отставанием в 11 очков от зоны еврокубков — пятой строчки.

    Команда продолжает выступать в Кубке Англии, где вышла в 1/8 финала. На предыдущей стадии ей в дерби удалось переиграть на выезде «Вест Бромвич» (2:0).

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед

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    В своем последнем матче в рамках АПЛ «Волки» потеряли очки. На чужом поле они разошлись миром с «Брайтоном» (0:0), где, правда, сложно приходится всем визитерам.

    Все прогнозы на АПЛ

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при пяти победах и двух ничьих, так что у него хорошая форма.

    «Манчестер Юнайтед»

    После 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает восьмую позицию в таблице с отставанием в восемь очков от зоны еврокубков.

    Также команда выступает в Кубке Англии, где вышла в 1/8 финала. На предыдущей стадии ей с проблемами удалось на чужом поле обыграть «Ньюпорт Каунти» (4:2).

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    • При этом «Красные Дьяволы» уже не играют в еврокубках, где вылетели на групповой стадии Лиги чемпионов. В своем квартете они пропустили вперед всех конкурентов — «Баварию», «Копенгаген» и «Галатасарай».

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей, а в трех последних не знает неудач, так что у манкунианцев не самая плохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «МЮ», коэффициент на победу которого равен 2,55. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 2,65, ничья — в 3,55.

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    В пяти из семи последних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» победит за 2,65.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,05, ведь в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» был реализован именно такой сценарий.

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    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 01.02.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «МЮ» беспроигрышную серию «Вулвз»?
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