«Фиорентина» — «Интер». Матч пройдет в рамках 22-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск) «Фиорентина» — «Интер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фиорентина»

Коллектив из Флоренции в этом сезоне находится высоко в турнирной таблице и борется за самые высокие места и место в зоне Лиги чемпионов. Флорентийцы сейчас имеют в своем активе 34 пункта и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице.

Флорентийская команда на одиннадцать пунктов отстает третьего «Милана», но только на один пункт опережает «Аталанту» и «Лацио» и на два — «Болонью» и «Рому». «Фиолетовые» смогли 29 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили 21 мяч.

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«Лилии» также продолжают свои выступления в Лиге конференций. Они выиграли свою группу, в которой также были «Ференцварош», «Генк» и «Чукарички». Помимо этого, команда прошла «Парму» (3:2) и «Болонью» (1:0) в Кубке Италии, а в полуфинале теперь сразится с «Аталантой».

Все прогнозы на Серию А

«Фиорентина» в последней игре проиграла «Наполи» (0:3) в полуфинале Суперкубка Италии, а до этого в чемпионате сыграла вничью с «Удинезе» (2:2) и проиграла «Сассуоло» (0:1). Перед этим подопечные Винченцо Итальяно одолели «Торино» (1:0), «Монцу» (1:0) и «Верону» (1:0).

«Интер»

В итальянской Серии А «змеи» продолжают идти уверенно и борются за самые высокие места. Миланский коллектив является главным претендентом в борьбе за Скудетто. «Желанные» смогли 49 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили десять мячей.

В настоящий момент «Интер» имеет в своем активе 51 балл и идет на второй строчке в турнирной таблице. Главным конкурентом команды считается «Ювентус», который опережает миланцев на один пункт. При этом, у «интеристов» есть игра в запасе.

Что касается Лиги чемпионов, то «нерадзурри» стали вторыми в своей группе и прошли в плей-офф. Их соперниками были «Реал Сосьедад», «Бенфика» и «Зальцбург». Тепер они сыграют против «Атлетико». Из Кубка Италии команда вылетела, уступив «Болонье» (1:2), но выиграла Суперкубок, разбив «Лацио» (3:0) и одолев «Наполи» (1:0).

В последних играх чемпионата «Интер» разгромил «Монцу» (5:1) и одолел «Верону» (2:1), а до этого в гостях сыграл вничью с «Дженоа» (1:1). Перед этим подопечные Симоне Индзаги победили в четырех матчах подряд.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» предлагают поставить за 1.92.

На викторию «Фиорентины» дают 4.10, ничья оценена в 3.65.

Сделаем ставку на то, что «Интер» сможет добыть победу.

Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.