«Боруссия» Дортмунд — «Бохум». Матч пройдет в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 19:30 (мск) «Боруссия» Дортмунд — «Бохум»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд по итогам 18-ти матчей занимает пятую строчку, уступая по дополнительным показателям зоне Лиги чемпионов — четвертому месту.

Команда уже прекратила выступления в Кубке Германии. На стадии 1/8 финала турнира она проиграла одному из лидеров текущего сезона «Штутгарту» (0:2).

Коэффициенты матча Боруссия Д — Бохум 1X2Новым игрокам 1.385.707.50Бонус$9500

В то же время, «Шмелям» удалось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов благодаря победе в «группе смерти», где кроме них там также играли ПСЖ, «Милан» и «Ньюкасл».

Все прогнозы на Бундеслигу

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при четырех ничьих и двух победах, так что хозяева не выглядят по-настоящему победоносно.

«Бохум»

«Бохум» по итогам 18-ти туров занимает 14-ю строчку с отрывом в девять очков как от зоны вылета, так и от зоны плей-офф за право остаться в элите.

Команда также уже не выступает в Кубке Германии, где сенсационно потерпела поражение еще на стадии первого раунда по пенальти от представителя 3-го дивизиона «Арминии» из Билефельда (2:2) на выезде.

В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб набрал три очка. На своем поле клуб обыграл третий в таблице «Штутгарт» (1:0).

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, так что у гостей неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Боруссия» Дортмунд, коэффициент на победу которой равен 1,35. Успех «Бохума» оценивается в 7,30, ничья — в 5,50.

В трех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,85.

Еще один вариант ставки — «Бохум» не проиграет за 3,13, ведь в четырех последних матчах гости не знают поражений.