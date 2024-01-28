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    «Боруссия» Дортмунд — «Бохум». Ставка (к. 2.85) и прогноз на чемпионат Германии на 28 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Дортмунд — «Бохум»
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    «Боруссия» Дортмунд — фаворит матча
    «Боруссия» Дортмунд — «Бохум». Матч пройдет в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 19:30 (мск) «Боруссия» Дортмунд — «Бохум»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Января 2024 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:30 Бохум Бохум
  • Бохум
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    «Боруссия» Дортмунд

    «Боруссия» Дортмунд по итогам 18-ти матчей занимает пятую строчку, уступая по дополнительным показателям зоне Лиги чемпионов — четвертому месту.

    Команда уже прекратила выступления в Кубке Германии. На стадии 1/8 финала турнира она проиграла одному из лидеров текущего сезона «Штутгарту» (0:2).

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Бохум

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    В то же время, «Шмелям» удалось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов благодаря победе в «группе смерти», где кроме них там также играли ПСЖ, «Милан» и «Ньюкасл».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при четырех ничьих и двух победах, так что хозяева не выглядят по-настоящему победоносно.

    «Бохум»

    «Бохум» по итогам 18-ти туров занимает 14-ю строчку с отрывом в девять очков как от зоны вылета, так и от зоны плей-офф за право остаться в элите.

    Команда также уже не выступает в Кубке Германии, где сенсационно потерпела поражение еще на стадии первого раунда по пенальти от представителя 3-го дивизиона «Арминии» из Билефельда (2:2) на выезде.

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    • В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб набрал три очка. На своем поле клуб обыграл третий в таблице «Штутгарт» (1:0).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, так что у гостей неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Боруссия» Дортмунд, коэффициент на победу которой равен 1,35. Успех «Бохума» оценивается в 7,30, ничья — в 5,50.

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    В трех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,85.

    Еще один вариант ставки — «Бохум» не проиграет за 3,13, ведь в четырех последних матчах гости не знают поражений.

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    «Боруссия» Дортмунд — «Бохум»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Дортмунд» с беспроигрышной серией «Бохума»?
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