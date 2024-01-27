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    «Волки» быстро загрызут «козлов»

    «Вольфсбург» — «Кельн». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Бундеслига, 27 января 2024 года

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    «Вольфсбург»
    «Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 января, начало — в 17:30 мск. «Вольфсбург» — «Кельн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Января 2024 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 Кёльн Кёльн
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    «Вольфсбург»

    Эта команда текущий сезон проводит явно ниже своих амбиций. «Вольфсбург» пребывает на скромной 11 позиции.

    Главной проблемой команды является откровенно слабая атака. В 18 матчах чемпионата она смогла отличиться всего лишь 22 раза.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Кёльн

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  • 1.823.854.40Бонус$9500
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    Предыдущий матч «Вольфсбург» не может записать себе в актив. Команда не смогла переиграть «Хайденхайм» (1:1).

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    До того команда расписала мировую еще и с «Майнцем» (1:1). А вот «Баварии» «волки» драматично уступили (1:2).

    Номинальные хозяева явно намерены вернуться на победный путь. «Волки» просто обязаны обыгрывать одного из аутсайдеров лиги.

    «Кельн»

    Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. «Кельн» находится на предпоследнем 17 месте турнирной таблицы.

    Главной бедой команды является крайне слабый уровень реализации. В 18 поединках чемпионата Германии игроки клуба отличились всего 11 голами.

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  • 24/01/2024

    • В своем последнем поединке «Кельн» снова провалился. Дома «козлы» были разгромлены дортмундской «Боруссией» (0:4).

    А вот с победами у «козлов» получается не очень. Их в активе команды всего лишь две при 11 поражениях в Бундеслиге.

    И уж точно «Кельн» постарается зацепиться за очки. Отставание от спасительного 15 места составляет всего три очка.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 1.86.

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    На викторию «Кельна» дают — 4.45, ничья оценена — в 3.95.

    «Волкам» пора срочно улучшать результаты, так что ждем от них острых атак с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Вольфсбурга» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.

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    «Вольфсбург» — «Кельн»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на футбол. «Волки» быстро загрызут «козлов»
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