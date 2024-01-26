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    «Крылышки» сумеют справиться с сербами

    «Крылья Советов» — «Раднички 1923». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Раднички 1923»
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    Игорь Осинькин
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Радничками 1923» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 26 января, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Раднички 1923»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Крылья Советов»

    Команда Игоря Осинькина проводит приличный сезон. Самарцы ушли на зимние каникулы на шестой строчке турнирной таблицы.

    Забивает команда в среднем два гола за матч. При этом «крылышки» по игре выглядят весьма задорно.

    Свой предыдущий поединок команда провела откровенно неудачно. «Крылья Советов» по всем статьям уступили «Спартаку» (0:3).

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    С «Радничками 1923» самарцы играли дважды. Причем в обоих поединках «крылышки» добыли яркие победы — 3:0 и 4:1.

    И уж точно в этой встрече «Крылья Советов» будут активно атаковать. Команда Осинькина явно мастеровитее сербов.

    «Раднички 1923»

    Эта команда не столь продуктивно выступает в сербском чемпионате. Там она находится на 10 месте, сражаясь за попадание в первую восьмерку.

    Причем «Раднички 1923» имеют явные проблемы в обороне. В 19 поединках чемпионата Сербии пропущено 33 мяча.

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    • В своем последнем поединке команда добыла викторию. «Раднички 1923» в контрольном матче одолели «Альтах» (2:1).

    До того команда уступила «Нови Белграду» (1:2). Однако в последнем официальном матче «Раднички 1923» минимально переиграли «Радник».

    Сербы явно будут действовать вторым номером. Вот только стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 2.04.

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    На викторию «Радничек 1923» дают — 3.97, ничья оценена — в 3.66.

    «Крылышки», несмотря на отсутствие игровой практики, явно будут действовать максимально активно.

    Наш прогноз — Победа «Крыльев Советов». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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