«Крылья Советов»
Команда Игоря Осинькина проводит приличный сезон. Самарцы ушли на зимние каникулы на шестой строчке турнирной таблицы.
Забивает команда в среднем два гола за матч. При этом «крылышки» по игре выглядят весьма задорно.
Свой предыдущий поединок команда провела откровенно неудачно. «Крылья Советов» по всем статьям уступили «Спартаку» (0:3).
С «Радничками 1923» самарцы играли дважды. Причем в обоих поединках «крылышки» добыли яркие победы — 3:0 и 4:1.
И уж точно в этой встрече «Крылья Советов» будут активно атаковать. Команда Осинькина явно мастеровитее сербов.
«Раднички 1923»
Эта команда не столь продуктивно выступает в сербском чемпионате. Там она находится на 10 месте, сражаясь за попадание в первую восьмерку.
Причем «Раднички 1923» имеют явные проблемы в обороне. В 19 поединках чемпионата Сербии пропущено 33 мяча.
В своем последнем поединке команда добыла викторию. «Раднички 1923» в контрольном матче одолели «Альтах» (2:1).
До того команда уступила «Нови Белграду» (1:2). Однако в последнем официальном матче «Раднички 1923» минимально переиграли «Радник».
Сербы явно будут действовать вторым номером. Вот только стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 2.04.
На викторию «Радничек 1923» дают — 3.97, ничья оценена — в 3.66.
«Крылышки», несмотря на отсутствие игровой практики, явно
Наш прогноз — Победа «Крыльев Советов». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.