«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Радничками 1923» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 26 января, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Раднички 1923»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Крылья Советов»

Команда Игоря Осинькина проводит приличный сезон. Самарцы ушли на зимние каникулы на шестой строчке турнирной таблицы.

Забивает команда в среднем два гола за матч. При этом «крылышки» по игре выглядят весьма задорно.

Свой предыдущий поединок команда провела откровенно неудачно. «Крылья Советов» по всем статьям уступили «Спартаку» (0:3).

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С «Радничками 1923» самарцы играли дважды. Причем в обоих поединках «крылышки» добыли яркие победы — 3:0 и 4:1.

И уж точно в этой встрече «Крылья Советов» будут активно атаковать. Команда Осинькина явно мастеровитее сербов.

«Раднички 1923»

Эта команда не столь продуктивно выступает в сербском чемпионате. Там она находится на 10 месте, сражаясь за попадание в первую восьмерку.

Причем «Раднички 1923» имеют явные проблемы в обороне. В 19 поединках чемпионата Сербии пропущено 33 мяча.

В своем последнем поединке команда добыла викторию. «Раднички 1923» в контрольном матче одолели «Альтах» (2:1).

До того команда уступила «Нови Белграду» (1:2). Однако в последнем официальном матче «Раднички 1923» минимально переиграли «Радник».

Сербы явно будут действовать вторым номером. Вот только стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 2.04.

На викторию «Радничек 1923» дают — 3.97, ничья оценена — в 3.66.

«Крылышки», несмотря на отсутствие игровой практики, явно будут действовать максимально активно .

Наш прогноз — Победа «Крыльев Советов». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.