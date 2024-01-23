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    Да будет голевое изобилие!

    «Даллас» — «Интер Майами». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 января 2024 года

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    Лионель Месси
    «Даллас» сыграет на своем поле с «Интером Майами» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 января, начало — в 02:00 мск. «Даллас» — «Интер Майами»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Даллас»

    Эта команда минувший сезон в МЛС провела посредственно. «Даллас» вылетел в 1/8 финала плей-офф чемпионата США.

    В регулярном чемпионате команда заняла 7 место. Причем с атакой у нее не ладилось: всего 41 мяч в 34 матчах.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Даллас» с минимальным счетом уступил «Сиэтл Саундерс».

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    Да и вообще, «Даллас» еще ни разу не проигрывал «Интеру Майами». Из четырех матчей команда извлекла две виктории.

    И уж точно в этой встрече номинальные хозяева будут активно атаковать. «Даллас» постарается улучшить свою результативность.

    «Интер Майами»

    Эта команда минувший сезон откровенно провалила. В итоге она заняла предпоследнее 14 место в Восточной конференции.

    Причем «Интер Майами» слабо действует в обороне. В 34 поединках регулярного чемпионата в воротах команды побывало 54 мяча.

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    • В своем последнем поединке команда добыла ничью. В контрольной встрече «Интер Майами» расписал мировую со сборной Сальвадора (0:0).

    Зависимость от кондиций Лионеля Месси у команды огромная. С ним и без него «Интер Майами» смотрится совсем по-разному.

    Гости явно не собираются отсиживаться в обороне. Да и в последнем очном поединке команда переиграла «Даллас», пусть лишь в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера Майами» предлагают — 1.81.

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    На викторию «Далласа» дают — 4.07, ничья оценена — в 3.69.

    Несмотря на отсутствие игровой практики, обе команды намерены искать счастья у ворот друг друга.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.62.

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    «Даллас» — «Интер Майами»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 23.01.2024. Прогнозы на футбол. Да будет голевое изобилие!
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