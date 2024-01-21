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    Нижегородцам ничего не светит?!

    «Пари НН» — «Чонбук Моторс». Ставка (к. 2.64) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Чонбук Моторс»
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    Сергей Юран
    «Пари НН» сыграет на своем поле с «Чонбук Моторс» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 21 января, начало — в 16:00 мск. «Пари НН» — «Чонбук Моторс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Пари НН»

    Нижегородцы проводят достаточно продуктивный сезон. На зиму они ушли девятыми в турнирной таблице РПЛ.

    Правда, с реализацией все никак не складывается. В 18 матчах чемпионата игроки команды отличились всего 15 раз.

    Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Правда, поражение от «Зенита» вышло минимальным.

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    Да и вообще, Сергей Юран — блестящий мотиватор. «Пари НН» явно будет максимально настроен даже на контрольный поединок.

    И уж точно в этой встрече россияне будут максимально активны в атаке. «Пари НН» не боится соперника, к тому же неплохо контратакует.

    «Чонбук Моторс»

    Эта команда заняла 4 место в чемпионате Южной Кореи. От третьей позиции команда отстала лишь на два пункта.

    А вот проигрывает «Чонбук Моторс» уж слишком часто. В 38 матчах чемпионата в пассиве команды 13 поражений.

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    • В своем последнем поединке команда добыла яркую победу. «Чонбук Моторс» уверенно разобрался с «Бангкок Юнайтед» (3:0).

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. В чемпионате она пропускала в среднем меньше гола за матч.

    Между тем, «Чонбук Моторс» явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Южнокорейцы способны удивить любого оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Чонбук Моторс» предлагают — 2.64.

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    На викторию «Пари НН» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.35.

    Нижегородцы испытывают явный недостаток игровой практики, что явно скажется на игре команды.

    Наш прогноз — Победа «Чонбук Моторс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.64. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.35.

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    «Пари НН» — «Чонбук Моторс»: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на футбол. Нижегородцам ничего не светит?!
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