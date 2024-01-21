«Пари НН» сыграет на своем поле с «Чонбук Моторс» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 21 января, начало — в 16:00 мск. «Пари НН» — «Чонбук Моторс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Пари НН»

Нижегородцы проводят достаточно продуктивный сезон. На зиму они ушли девятыми в турнирной таблице РПЛ.

Правда, с реализацией все никак не складывается. В 18 матчах чемпионата игроки команды отличились всего 15 раз.

Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Правда, поражение от «Зенита» вышло минимальным.

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Да и вообще, Сергей Юран — блестящий мотиватор. «Пари НН» явно будет максимально настроен даже на контрольный поединок.

И уж точно в этой встрече россияне будут максимально активны в атаке. «Пари НН» не боится соперника, к тому же неплохо контратакует.

«Чонбук Моторс»

Эта команда заняла 4 место в чемпионате Южной Кореи. От третьей позиции команда отстала лишь на два пункта.

А вот проигрывает «Чонбук Моторс» уж слишком часто. В 38 матчах чемпионата в пассиве команды 13 поражений.

В своем последнем поединке команда добыла яркую победу. «Чонбук Моторс» уверенно разобрался с «Бангкок Юнайтед» (3:0).

Главной ценностью команды являются надежные тылы. В чемпионате она пропускала в среднем меньше гола за матч.

Между тем, «Чонбук Моторс» явно не собирается лишь отсиживаться в тылах. Южнокорейцы способны удивить любого оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Чонбук Моторс» предлагают — 2.64.

На викторию «Пари НН» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.35.

Нижегородцы испытывают явный недостаток игровой практики , что явно скажется на игре команды.

Наш прогноз — Победа «Чонбук Моторс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.64. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.35.