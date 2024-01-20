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    «РБ Лейпциг» — «Байер». Ставка (к. 1,83) и прогноз на чемпионат Германии 20 января 2024 года

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    В атаке Лоис Опенда
    «РБ Лейпциг» — «Байер». Матч пройдет в рамках 18-го немецкой Бундеслиги 20 января, начало — 20:30 (мск) «РБ Лейпциг» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Января 2024 года
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    «РБ Лейпциг»

    Сейчас дружина Марко Розе идет на четвертом месте в Бундеслиге с 33 очками после 17-ти туров. В последней игре она уступила на своем поле «Айнтрахту» со счетом 0:1.

    Встреча закончилась крайне нелогично, «Лейпциг» владел огромным преимуществом на футбольном поле, создал много моментов, но допустил одну ошибку в обороне в начале игры, которая и стала роковой.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Байер

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    Зато свои моменты реализовать «Лейпциг» так и не смог, а когда мяч уже летел в ворота на пути вставал опытный вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп.

    По традиции команда Марко Розе играет очень активно в атаке, использует высокий прессинг, постоянные перемещения скоростных и техничных игроков, которых обилие в составе. Справиться с ними довольно непросто любому сопернику, а не хватает лишь везения в последних матчах.

    «Байер»

    В последнем туре леверкузенцы смогли снова вырвать победу у «Аугсбурга» (1:0) на последних секундах и сохранили отрыв от «Баварии» в четыре очка.

    Героем встречи последнего тура стал чемпион мира-2022 Эсекиэль Паласиос, замкнувший в штрафной после паса Алехандро Гримальдо (возможно, лучшего футболиста «Байера» в этом сезоне) отлично расчерченную комбинацию.

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    • Сейчас «Байер» имеет большое число травмированных, что сказывается на игре, также отправилась на Кубок Африки целая группа ведущих футболистов. Самой главной потерей стал для Хаби Алонсо стал отъезд Кевина Бонифасе.

    На этом нигерийце замыкались почти все в атаке в первой части сезона. Он обладает отличной техникой, хорош в подыгрыше, здорово цепляется впереди и, что самое главное, для нападающего много забивает. Нынешняя альтернатива в виде часто травмирующегося Патрика Шика явно не то, что требуется сейчас «Байеру».

    Прогноз и ставка

    Шансы соперников на победу у букмекеров примерно равные. На «Лейпциг» — 2,50, на «Лейпциг» — 2,75, ничья — 3,80.

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    Команда Марко Розе не так сильно пострадала от отъезда футболистов на Кубок Азии и Кубок Африки, как «Байер», где нет целой группы ведущих игроков. В сегодняшнем состоянии это команды примерно одного уровня.

    Мы считаем, что в этой встрече «Лейпциг» имеет больше шансов на победу и рекомендуем прогноз и ставку на победу хозяев с форой 0 за 1,83.

    Любители рисковых вариантов могут попробовать взять ставку на чистую победу «Лейпцига» за 2,50. Команда пора уже должно наконец повезти, тогда как фортуна должна повернуться к «Байеру» спиной.

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    «РБ Лейпциг» — «Байер»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на футбол. Хозяева остановят лидера в этом матче
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