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    «Сарагоса» дома положит на лопатки «Андорру»

    «Сарагоса» — «Андорра». Прогноз и ставка (к. 2.22) на футбол 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Андорра»
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    «Сарагоса»
    В пятницу, 19 января, в поединке 23-го тура испанской Сегунды «Сарагоса» дома сыграет против «Андорры». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Сарагоса» — «Андорра»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 19 Января 2024 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 22:30 ФК Андорра ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
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    «Сарагоса»

    «Сарагоса» по итогам 22 проведенных туров расположилась на 14 месте в таблице второй испанской лиги. У команды на счету 29 очков и отставание от зоны плей-офф в шесть баллов.

    Стартовали арагонцы просто превосходно, выиграв первые пять матчей, и даже шли некоторое время на первой строке. Однако в последующих 17 поединках они выиграли лишь дважды.

    Коэффициенты матча Сарагоса — ФК Андорра

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    В четырех же своих последних сыгранных поединках коллектив поочередно расписал мировые по 1:1. В прошлом туре он на выезды поделил очки с «Эльденсе». Перед этим же он дома обыграл лидирующий «Леганес» 1:0.

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    На своей территории «Сарагоса» в текущем розыгрыше Сегунды по четыре матча выиграла и проиграла, а также три поединка завершила ничейными результатами.

    «Андорра»

    «Андорра» с 23 зачетными пунктами разместилась в зоне вылета в турнирной таблице второго испанского дивизиона. Однако безопасной строке она проигрывает лишь по дополнительным показателям.

    «Трехцветные» к данному поединку подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва расписали два мировых результата, а затем проиграли в Сантандере «Расингу» 0:2 и дома 2:3 «Леганесу».

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    Всего же в отрезке последних девяти встреч чемпионата клуб из Княжества победил только в одном из них, четыре раза он еще проиграл и расписал четыре ничьи.

    На выезде «Андорра» в текущем розыгрыше Сегунды выиграла только один поединок из 11 проведенных, трижды еще сыграла вничью и семь встреч проиграла.

    В истории противостояний этих клубов дважды победила «Сарагоса» по 1:0 и раз сильнее оказалась «Андорра» 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.22.

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    На викторию «Андорры» дают — 3.59, ничья оценена — в 3.04.

    В данном противостоянии прогнозируем, что «Сарагоса» на своем поле справиться с «Андоррой», которая в последнем отрезке демонстрирует очень слабые результаты.

    И также в этой игре ставим еще на то, что будет забивать только одна команда.

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    «Сарагоса» — «Андорра»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на футбол. «Сарагоса» дома положит на лопатки «Андорру»
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