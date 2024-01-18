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    У «Галатасарая» будут трудности с «Умраниеспором»?

    «Галатасарай» — «Умраниеспор». Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол 18 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Умраниеспор»
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    «Галатасарай»
    «Галатасарай» на своем поле примет «Умраниеспор» в матче 1/16 финала Кубка Турции. Поединок состоится 18 января и начнется в 21:00 по мск. «Галатасарай» — «Умраниеспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» в этом сезоне ведет с «Фенербахче» борьбу за золото в турецком первенстве. На данный момент «львы» идут вторыми в таблице, уступая лидеру два очка.

    Перед этим поединком 23-кратный чемпион Турции на своем поле не без труда обыграл «Кайсериспор» со счетом 2:1. И этим результатом он продлил свою беспроигрышную серию до пяти встреч во всех турнирах.

    В этот период стамбульцы добились трех выигрышей и дважды играли вничью. Всего же в отрезке минувших десяти играх с учетом всех соревнований они проиграли только раз при шести викториях.

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    Отметим, что в текущем кубковом розыгрыше «Галатасарай» стартует только с этого этапа. В прошлогоднем же турнире он добрался до четвертьфинала.

    «Умраниеспор»

    «Умраниеспор» — это представитель первого турецкого дивизиона, в котором он на текущим момент находится в середине турнирной таблицы, отставая от зоны плей-офф на семь пунктов.

    Накануне данного поединка «красные» на своем поле поделили очки с соседом по турнирке «Генчлербирлиги» 1:1. И этим результатом они продлили свою серию без фиаско до шесть встреч во всех турнирах.

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    • В этом отрезке столичная команда расписала два мировых результата и добилась четырех выигрышей. А уступила она всего лишь в одном матче за последние десять проведенных.

    В текущем же кубковом турнире «Умраниеспор» преодолел уже два этапа. И на каждом из них он на своем поле обыгрывал коллективы из низших лиг — 5:1 и 2:1.

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    «Галатасарай» выиграл у «Умраниеспора» во всех пяти очных противостояниях, но в трех случаях с минимальной разницей в счете.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Галатасарая» — 1.18, победа «Умраниеспора» — 12.00, ничья — 7.00.

    «Галатасарай», который больше сконцентрирован на чемпионате, вряд ли будет играть «Умраниеспора» основой. И это наверняка даст шанс гостям, на которых мы ставим с форой +2.

    И также в этом поединке не исключаем, что забить смогут обе команды.

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    «Галатасарай» — «Умраниеспор»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на футбол. У «Галатасарая» будут трудности с «Умраниеспором»?
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