«Галатасарай»
«Галатасарай» в этом сезоне ведет с «Фенербахче» борьбу за золото в турецком первенстве. На данный момент «львы» идут вторыми в таблице, уступая лидеру два очка.
Перед этим поединком 23-кратный чемпион Турции на своем поле не без труда обыграл «Кайсериспор» со счетом 2:1. И этим результатом он продлил свою беспроигрышную серию до пяти встреч во всех турнирах.
В этот период стамбульцы добились трех выигрышей и дважды играли вничью. Всего же в отрезке минувших десяти играх с учетом всех соревнований они проиграли только раз при шести викториях.
Отметим, что в текущем кубковом розыгрыше «Галатасарай» стартует только с этого этапа. В прошлогоднем же турнире он добрался до четвертьфинала.
«Умраниеспор»
«Умраниеспор» — это представитель первого турецкого дивизиона, в котором он на текущим момент находится в середине турнирной таблицы, отставая от зоны плей-офф на семь пунктов.
Накануне данного поединка «красные» на своем поле поделили очки с соседом по турнирке «Генчлербирлиги» 1:1. И этим результатом они продлили свою серию без фиаско до шесть встреч во всех турнирах.
В этом отрезке столичная команда расписала два мировых результата и добилась четырех выигрышей. А уступила она всего лишь в одном матче за последние десять проведенных.
В текущем же кубковом турнире «Умраниеспор» преодолел уже два этапа. И на каждом из них он на своем поле обыгрывал коллективы из низших лиг — 5:1 и 2:1.
«Галатасарай» выиграл у «Умраниеспора» во всех пяти очных противостояниях, но в трех случаях с минимальной разницей в счете.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Галатасарая» — 1.18, победа «Умраниеспора» — 12.00, ничья — 7.00.
«Галатасарай», который больше сконцентрирован на чемпионате, вряд ли будет играть «Умраниеспора» основой. И это наверняка даст шанс гостям, на которых мы ставим с форой +2.
И также в этом поединке не исключаем, что забить смогут обе команды.