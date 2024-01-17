«Олимпиакос» сыграет на своем поле с «Панатинаикосом» в рамках 1/8 финала Кубка Греции. Матч пройдет 17 января, начало — в 22:00 мск. «Олимпиакос» — «Панатинаикос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Олимпиакос»

Эта команда проводит не столь яркий сезон. Сейчас «Олимпиакос» только четвертый в чемпионате Греции.

Отставание от лидера составляет 6 очков. Вот только команда теряет очки уж слишком часто, да и победы даются натужно.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Олимпиакос» с огромным трудом переиграла «Кифисиас» (3:2).

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В последние годы матчи с «Панатинаикосом» даются команде сложно. Из пяти последних матчей выигран один при двух поражениях.

Номинальные хозяева явно будут максимально активны у ворот соперника. В Кубке Греции «Олимпиакос» ставит максимальные задачи.

«Панатинаикос»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за чемпионство. «Панатинаикос» идет на 2 месте, имея поровну очков с ПАОКом.

В 18 матчах команда добыла 13 побед при трех поражениях. А вот пропускают афиняне в среднем меньше гола за матч.

В своем последнем поединке «Панатинаикос» остался без виктории. Команда не смогла переиграть АЕК (2:2).

В первом матче с «Олимпиакосом» была зафиксирована ничья. Так что теперь афиняне наверняка будут рисковать.

Гости в последних матчах несколько притормозили. А вот до двух последних ничьих в активе у команды была трехматчевая победная серия.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 2.30.

На викторию «Панатинаикоса» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.18.

Соперники явно не собираются отсиживаться в обороне, к тому же имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.10.