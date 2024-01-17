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    «Олимпиакос» — «Панатинаикос». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, Кубок Греции, 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпиакос» — «Панатинаикос»
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    «Панатинаикос»
    «Олимпиакос» сыграет на своем поле с «Панатинаикосом» в рамках 1/8 финала Кубка Греции. Матч пройдет 17 января, начало — в 22:00 мск. «Олимпиакос» — «Панатинаикос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Олимпиакос»

    Эта команда проводит не столь яркий сезон. Сейчас «Олимпиакос» только четвертый в чемпионате Греции.

    Отставание от лидера составляет 6 очков. Вот только команда теряет очки уж слишком часто, да и победы даются натужно.

    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Олимпиакос» с огромным трудом переиграла «Кифисиас» (3:2).

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    В последние годы матчи с «Панатинаикосом» даются команде сложно. Из пяти последних матчей выигран один при двух поражениях.

    Номинальные хозяева явно будут максимально активны у ворот соперника. В Кубке Греции «Олимпиакос» ставит максимальные задачи.

    «Панатинаикос»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за чемпионство. «Панатинаикос» идет на 2 месте, имея поровну очков с ПАОКом.

    В 18 матчах команда добыла 13 побед при трех поражениях. А вот пропускают афиняне в среднем меньше гола за матч.

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    • В своем последнем поединке «Панатинаикос» остался без виктории. Команда не смогла переиграть АЕК (2:2).

    В первом матче с «Олимпиакосом» была зафиксирована ничья. Так что теперь афиняне наверняка будут рисковать.

    Гости в последних матчах несколько притормозили. А вот до двух последних ничьих в активе у команды была трехматчевая победная серия.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Панатинаикоса» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.18.

    Соперники явно не собираются отсиживаться в обороне, к тому же имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.10.

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    «Олимпиакос» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на футбол. В Пирее будет голепад!
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