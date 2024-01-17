«Олимпиакос»
Эта команда проводит не столь яркий сезон. Сейчас «Олимпиакос» только четвертый в чемпионате Греции.
Отставание от лидера составляет 6 очков. Вот только команда теряет очки уж слишком часто, да и победы даются натужно.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Олимпиакос» с огромным трудом переиграла «Кифисиас» (3:2).
В последние годы матчи с «Панатинаикосом» даются команде сложно. Из пяти последних матчей выигран один при двух поражениях.
Номинальные хозяева явно будут максимально активны у ворот соперника. В Кубке Греции «Олимпиакос» ставит максимальные задачи.
«Панатинаикос»
Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за чемпионство. «Панатинаикос» идет на 2 месте, имея поровну очков с ПАОКом.
В 18 матчах команда добыла 13 побед при трех поражениях. А вот пропускают афиняне в среднем меньше гола за матч.
В своем последнем поединке «Панатинаикос» остался без виктории. Команда не смогла переиграть АЕК (2:2).
В первом матче с «Олимпиакосом» была зафиксирована ничья. Так что теперь афиняне наверняка будут рисковать.
Гости в последних матчах несколько притормозили. А вот до двух последних ничьих в активе у команды была трехматчевая победная серия.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 2.30.
На викторию «Панатинаикоса» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.18.
Соперники явно не собираются отсиживаться в обороне, к тому же
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 4.10.