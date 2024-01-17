«Фенербахче» сыграет на своем поле с «Аданаспором» в рамках 1/16 финала Кубка Турции. Матч пройдет 17 января, начало — в 21:00 мск. «Фенербахче» — «Аданаспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фенербахче»

Стамбульский клуб нынче лидирует в Суперлиге. Еще бы, с таким-то подбором игроков, как Эдин Джеко?!

Боснийский ветеран колотит голы с частотой пулемета. В активе форварда уже 16 результативных выстрелов в чемпионате Турции.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Фенербахче» на выезде с минимальным счетом переиграл «Газиантеп».

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Серия из трех викторий к ряду явно прибавляет оптимизма. Стамбульцы и в Кубке Турции мотивированы побороться за трофей.

Номинальные хозяева явно будут максимально активны у ворот соперника. Да и класс оппонентов априори несопоставим.

«Аданаспор»

Эта команда нынешний сезон проводит в первом турецком дивизионе. «Аданаспор» там не блещет, находясь на 13 месте.

В 18 матчах команда добыла 6 побед при десяти коллизиях. Да и результативность хромает: всего 17 забитых мячей.

В своем последнем поединке «Аданаспор» снова остался без виктории. Команда дома не смогла обуздать «Болуспор» (1:1).

Последняя победа над «Фенербахче» случилась еще 20 лет назад. В последующих четырех очных встречах команда добыла лишь ничью.

Дать бой одному из грандов турецкого футбола команде по силам. Не исключено, что соперник предстанет в экспериментальном сочетании…

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.07.

На викторию «Аданаспора» дают — 23.00, ничья оценена — в 10.50.

Стамбульцы явно сильнее соперника, но в кубковом поединке могут позволить себе некоторую расслабленность .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 3.5 за 2.11.