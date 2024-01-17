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    «Фенербахче» забьет и… пропустит?!

    «Фенербахче» — «Аданаспор». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Аданаспор»
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    «Фенербахче»
    «Фенербахче» сыграет на своем поле с «Аданаспором» в рамках 1/16 финала Кубка Турции. Матч пройдет 17 января, начало — в 21:00 мск. «Фенербахче» — «Аданаспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 21 Января 2024 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 16:00 Samsunspor Samsunspor
  • Турция. Суперлига
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    «Фенербахче»

    Стамбульский клуб нынче лидирует в Суперлиге. Еще бы, с таким-то подбором игроков, как Эдин Джеко?!

    Боснийский ветеран колотит голы с частотой пулемета. В активе форварда уже 16 результативных выстрелов в чемпионате Турции.

    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Фенербахче» на выезде с минимальным счетом переиграл «Газиантеп».

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    Серия из трех викторий к ряду явно прибавляет оптимизма. Стамбульцы и в Кубке Турции мотивированы побороться за трофей.

    Номинальные хозяева явно будут максимально активны у ворот соперника. Да и класс оппонентов априори несопоставим.

    «Аданаспор»

    Эта команда нынешний сезон проводит в первом турецком дивизионе. «Аданаспор» там не блещет, находясь на 13 месте.

    В 18 матчах команда добыла 6 побед при десяти коллизиях. Да и результативность хромает: всего 17 забитых мячей.

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    • В своем последнем поединке «Аданаспор» снова остался без виктории. Команда дома не смогла обуздать «Болуспор» (1:1).

    Последняя победа над «Фенербахче» случилась еще 20 лет назад. В последующих четырех очных встречах команда добыла лишь ничью.

    Дать бой одному из грандов турецкого футбола команде по силам. Не исключено, что соперник предстанет в экспериментальном сочетании…

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.07.

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    На викторию «Аданаспора» дают — 23.00, ничья оценена — в 10.50.

    Стамбульцы явно сильнее соперника, но в кубковом поединке могут позволить себе некоторую расслабленность.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 3.5 за 2.11.

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    «Фенербахче» — «Аданаспор»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» забьет и… пропустит?!
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