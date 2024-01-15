«Витория Гимарайнш» сыграет на своем поле с «Арокой» в рамках 17-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 15 января, начало — в 23:15 мск. «Витория Гимарайнш» — «Арока»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Витория Гимарайнш»

Эта команда привычно идет следом за квартетом лидеров. «Витория Гимарайнш» на текущий момент находится на 5 месте в таблице.

Отставание от «Браги» измеряется тремя баллами. Да и с результативностью у команды не так, чтобы очень: 26 голов в 16 матчах.

Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Арока 1X2Новым игрокам 1.903.554.15Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Витория Гимарайнш» в Кубке прошел «Пенафьел» (1:0).

Все прогнозы на футбол

А вот до того команда дала бой «Браге», расписав с ней мировую (1:1). Однако проблема с реализацией остается открытой...

Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Обыгрывать одного из аутсайдеров команда просто обязана.

«Арока»

Эта команда борется за выживание в элите. Гандикап от опасной зоны ныне минимальный, да и выиграно всего 4 матча из 16.

В 16 матчах чемпионата команда забила 22 мяча. Да и проигрывает «Арока» каждый второй свой матч.

В своем последнем поединке «Арока» потерпела неудачу. Команда вылетела из Кубка Португалии от «Визелы» (0:1).

Да и «Бенфике» команда уступила по всем статьям (0:3). А вот до того «Арока» добыла две победы подряд.

И уж точно гости постараются зацепиться за очки. Вот только соперник выглядит куда монолитнее, причем во всех аспектах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Витории Гимарайнш» предлагают — 1.92.

На викторию «Ароки» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.54.

«Витория Гимарайнш» на голову сильнее одного из аутсайдеров, и наверняка не допустит недооценки соперника .

Наш прогноз — Фора «Витории Гимарайнш» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.