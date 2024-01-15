«Витория Гимарайнш»
Эта команда привычно идет следом за квартетом лидеров. «Витория Гимарайнш» на текущий момент находится на 5 месте в таблице.
Отставание от «Браги» измеряется тремя баллами. Да и с результативностью у команды не так, чтобы очень: 26 голов в 16 матчах.
Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Арока
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Витория Гимарайнш» в Кубке прошел «Пенафьел» (1:0).
А вот до того команда дала бой «Браге», расписав с ней мировую (1:1). Однако проблема с реализацией остается открытой...
Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Обыгрывать одного из аутсайдеров команда просто обязана.
«Арока»
Эта команда борется за выживание в элите. Гандикап от опасной зоны ныне минимальный, да и выиграно всего 4 матча из 16.
В 16 матчах чемпионата команда забила 22 мяча. Да и проигрывает «Арока» каждый второй свой матч.
В своем последнем поединке «Арока» потерпела неудачу. Команда вылетела из Кубка Португалии от «Визелы» (0:1).
Да и «Бенфике» команда уступила по всем статьям (0:3). А вот до того «Арока» добыла две победы подряд.
И уж точно гости постараются зацепиться за очки. Вот только соперник выглядит куда монолитнее, причем во всех аспектах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Витории Гимарайнш» предлагают — 1.92.
На викторию «Ароки» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.54.
«Витория Гимарайнш» на голову сильнее одного из аутсайдеров, и наверняка
Наш прогноз — Фора «Витории Гимарайнш» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.