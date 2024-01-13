Австралия сыграет на своем поле с Индией в рамках 1-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 13 января, начало — в 14:30 мск. Австралия — Индия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Австралия

Эта команда считается фаворитом своего квартета. Помешать австралийцам может только крепкий Узбекистан.

В последних своих поединках Австралия выглядела впечатляюще. Например, сборная Бангладеша была буквально сметена с газона (7:0).

Коэффициенты матча Австралия — Индия 1X2Новым игрокам 1.0512.0065.00Бонус$9500

В своем последнем поединке сборная Австралии снова добыла викторию. В товарищеском матче команда переиграла Бахрейн (2:0).

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В четырех своих последних поединках австралийцы победили. Причем «соккеруз» не пропустили в этих матчах ни одного мяча.

Вот и в этой встрече Австралия явно будет активно атаковать. Мотивация начать турнир с уверенной победы будет у команды огромной.

Индия

Сборная Индии сносно стартовала в квалификации на мировой чемпионат. В двух первых турах набрано 3 очка, и сейчас команда находится на 3 месте в своей группе.

Вот только с реализацией у команды не все гладко. Индия в двух стартовых матчах отбора на Мундиаль забила лишь однажды.

Свой последний поединок в рамках отбора команда провела не лучшим образом. Индия разгромно уступила Катару (0:3).

А вот до того команда добыла победу над Кувейтом (1:0). Индийцам бы еще прибавить в стабильности!

Нет сомнений, что гости будут действовать сугубо от обороны. Соперник явно сильнее, да и собственных проблем пруд пруди.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Австралии предлагают — 1.05.

На викторию Индии дают — 34.00, ничья оценена — в 15.00.

Австралийцы явно начнут встречу максимально агрессивно , и должны быстро разобраться с соперником.

Наш прогноз — Фора Австралии в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.11.