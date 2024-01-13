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    «Соккеруз» быстро сметут Индию

    Австралия — Индия. Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 13 января 2024 года

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    Сборная Австралии
    Австралия сыграет на своем поле с Индией в рамках 1-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 13 января, начало — в 14:30 мск. Австралия — Индия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа B 13 Января 2024 года
    Австралия
  • Канберра
    •  Австралия 14:30 Индия Индия
  • Нью-Дели
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    Австралия

    Эта команда считается фаворитом своего квартета. Помешать австралийцам может только крепкий Узбекистан.

    В последних своих поединках Австралия выглядела впечатляюще. Например, сборная Бангладеша была буквально сметена с газона (7:0).

    Коэффициенты матча Австралия — Индия

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  • 1.0512.0065.00Бонус$9500
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    В своем последнем поединке сборная Австралии снова добыла викторию. В товарищеском матче команда переиграла Бахрейн (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    В четырех своих последних поединках австралийцы победили. Причем «соккеруз» не пропустили в этих матчах ни одного мяча.

    Вот и в этой встрече Австралия явно будет активно атаковать. Мотивация начать турнир с уверенной победы будет у команды огромной.

    Индия

    Сборная Индии сносно стартовала в квалификации на мировой чемпионат. В двух первых турах набрано 3 очка, и сейчас команда находится на 3 месте в своей группе.

    Вот только с реализацией у команды не все гладко. Индия в двух стартовых матчах отбора на Мундиаль забила лишь однажды.

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    • Свой последний поединок в рамках отбора команда провела не лучшим образом. Индия разгромно уступила Катару (0:3).

    А вот до того команда добыла победу над Кувейтом (1:0). Индийцам бы еще прибавить в стабильности!

    Нет сомнений, что гости будут действовать сугубо от обороны. Соперник явно сильнее, да и собственных проблем пруд пруди.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Австралии предлагают — 1.05.

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    На викторию Индии дают — 34.00, ничья оценена — в 15.00.

    Австралийцы явно начнут встречу максимально агрессивно, и должны быстро разобраться с соперником.

    Наш прогноз — Фора Австралии в 1 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.11.

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    Австралия — Индия: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. «Соккеруз» быстро сметут Индию
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