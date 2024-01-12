Швеция — Эстония. Контрольный поединок пройдет на Кипре в городе Пафос, стадион «Стелиос Кириакидес», начало — 21:00 (мск). Швеция — Эстония: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Швеция

Швеция провалила отбор на Евро-2024. По итогам квалификации она заняла третье место в группе, уступив проходные два места Бельгии и Австрии.

При этом команда также неудачно провела предыдущий розыгрыш Лиги наций, из-за чего не смогла пробиться в стыковые матчи отбора на чемпионат Европы 2024 года.

Более того, то, что скандинавская сборная заняла последнюю, четвертую позицию в группе, означает, что теперь она будет выступать во втором дивизионе Лиги наций.

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В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при двух поражениях и одной ничьей, так что у шведов явно не лучшая форма.

Эстония

Эстония привычно показала себя в роли аутсайдера группы очередного отборочного цикла — Евро-2024, где заняла последнее, пятое место.

Любопытно, что свой предыдущий матч сборная провела как раз против Швеции в рамках последнего тура отбора на континентальное первенство и проиграла 0:2.

Ранее команда смогла пробиться в третий дивизион Лиги наций. В свое подгруппе четвертого дивизиона она заняла первое место, опередив Мальту и Сан-Марино.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах, включая товарищеские, при восьми поражениях и двух ничьих, так что у него мало шансов даже на мировую.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Швецию, коэффициент на победу которой равен 1,50. Успех Эстонии оценивается в 8,22, ничья — в 3,80.

В четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,95.

Еще один вариант ставки — Швеция выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,45, ведь хозяева, в четырех из шести последних матчей которых было забито больше 2,5 голов, превосходят классом гостей, тем более Эстония проиграла шесть из семи последних поединков.