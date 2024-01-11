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    Сумеет ли «Гамбург» обидеть швейцарцев?

    «Цюрих» — «Гамбург». Ставка (к. 2.73) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Цюрих» — «Гамбург»
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    «Гамбург»
    «Цюрих» сыграет на своем поле с «Гамбургом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 11 января, начало — в 15:30 мск. «Цюрих» — «Гамбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Цюрих»

    Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. Нынешнее 3 место в чемпионате Швейцарии не может устраивать клуб.

    В 18 матчах чемпионата команда забила всего 31 мяч. А вот пропускает «Цюрих» в среднем ровно гол за матч.

    Свой предыдущий поединок команда провела ужасающе. «Цюрих» в контрольном поединке был разгромлен «Ганновером» (0:4).

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    Вообще же, последние свои матчи «Цюрих» провел неудачно. В двух заключительных матчах минувшего года команда проиграла.

    Номинальные хозяева явно намерены показать свою силу. Правда, им срочно нужно поднатореть в плане реализации.

    «Гамбург»

    Эта команда нынешний сезон едва ли может занести себе в актив. Да, «Гамбург» сражается за повышение в классе, но стабильность результатов хромает.

    Главной ценностью «Гамбург» является неплохой уровень реализации. В 17 поединках чемпионата игроки команды отличились 33 раза.

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    • В своем последнем поединке «Гамбург» добился почетной ничьей с ПСВ. Соперники забили по два раза в ворота друг друга.

    До того была уверенная победа над «Нюрнбергом» (2:0). Да и вообще, потенциал у команды достаточно высокий.

    Номинальные гости явно не будут лишь обороняться. Да и забивать в составе немцев найдется кому. Например, Роберту Глатцелю, отличившемуся уже 12 голами в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Цюриха» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Гамбурга» дают — 2.73, ничья оценена — в 3.76.

    Немцы явно постараются проявить себя в атаке, к тому же соперник в последних матчах не блистал.

    Наш прогноз — Победа «Гамбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.73. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.76.

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    «Цюрих» — «Гамбург»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 11.01.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Гамбург» обидеть швейцарцев?
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