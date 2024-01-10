«Визела» — «Арока». Матч пройдет в рамках 1/8 финала Кубка Португалии 10 ноября, начало — 23:00 (мск). «Визела» — «Арока»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Визела»

«Визела» уже прошла две стадии в Кубке Португалии. В предыдущих раундах она обыграла «Атлетико» (1:0) и в дополнительное время «Эштрелу» (2:1).

Команда по итогам 16-ти туров португальской Примейры занимает 17-е место в зоне вылета, отставая от безопасной 15-й строчки на два очка.

При этом клуб уже давно вылетел из Кубка португальской Лиги. Еще во втором раунде турнира в июле он потерпел поражение от АВС (0:1) на выезде.

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На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков, которые пришлись на чемпионат страны, при трех ничьих и двух поражениях, так что у хозяев не лучшая форма.

«Арока»

«Арока уже прошла две стадии в Кубке Португалии. В предыдущих раундах она обыграла "Фелгейрас 1932" (3:1) на выезде и дома по пенальти "Боавишту" (2:2).

Команда по итогам 16-ти туров португальской Примейры занимает 13-е место с отрывом в три очка от зоны вылета, так что борется за выживание в элите.

При этом клуб уже вылетел из Кубка португальской Лиги. По итогам группового раунда турнира он занял второе место, уступив первое, проходное, "Бенфике".

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, так что у гостей не самая плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом "Визелу", коэффициент на победу которой равен 2,50. Успех "Ароки" оценивается в 2,90, ничья — в 3,20.

В четырех из шести последних матчей гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — "Арока" выиграет за 2,90.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,15, ведь в шести последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.