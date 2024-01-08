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    «Санта-Круз» добудет викторию

    «Альтос» — «Санта-Круз». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Копа де Нордесте, 8 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Альтос» — «Санта-Круз»
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    «Санта-Круз»
    «Альтос» сыграет на своем поле с «Санта-Крузом» в рамках 1/2 финала квалификации Копа де Нордесте. Матч пройдет 8 января, начало — в 01:00 мск. «Альтос» — «Санта-Круз»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Альтос»

    Эта команда не так давно вылетела в Серию D. «Альтос» занял 19 место в третьем по рангу бразильском дивизионе.

    Причем в 19 матчах команда выиграла всего лишь дважды. Да и забить удалось всего 14 мячей в ворота соперников.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Альтос» потерпел коллизию от «Ремо» (1:3).

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    Очные поединки с «Санта-Крузом» для команды традиционно проходят блестяще. Все три очных встречи были выиграны.

    Правда, сейчас «Альтос» выглядит уж слишком скромно. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

    «Санта-Круз»

    Эта команда также не блещет в плане результатов. Да и выступает клуб из Ресифи лишь в четвертом по рангу дивизионе.

    Более того, «Санта-Круз» относительно надежен в обороне. В 14 матчах своей группы команда пропустила 12 мячей.

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    • В своем предыдущем поединке «Санта-Круз» не сумел победить. Команда расписала мировую с «Трезе» (1:1).

    А вот до того клуб из Ресифи переиграл «Глобо» (1:0). Да и вообще, команда сохранила умение надежно обороняться.

    И уж точно «Санта-Круз» будет действовать с позиции силы. Гости смотрятся куда выгоднее проблемного оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Альтоса» предлагают — 2.48.

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    На викторию «Санта-Круза» дают — 2.55, ничья оценена — в 3.30.

    Гости явно сильнее соперника, и наверняка постараются сыграть на своих лучших качествах.

    Наш прогноз — Победа «Санта-Круза». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.

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    «Альтос» — «Санта-Круз»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 08.01.2024. Прогнозы на футбол. «Санта-Круз» добудет викторию
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