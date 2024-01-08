«Альтос» сыграет на своем поле с «Санта-Крузом» в рамках 1/2 финала квалификации Копа де Нордесте. Матч пройдет 8 января, начало — в 01:00 мск. «Альтос» — «Санта-Круз»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Альтос»

Эта команда не так давно вылетела в Серию D. «Альтос» занял 19 место в третьем по рангу бразильском дивизионе.

Причем в 19 матчах команда выиграла всего лишь дважды. Да и забить удалось всего 14 мячей в ворота соперников.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Альтос» потерпел коллизию от «Ремо» (1:3).

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Очные поединки с «Санта-Крузом» для команды традиционно проходят блестяще. Все три очных встречи были выиграны.

Правда, сейчас «Альтос» выглядит уж слишком скромно. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

«Санта-Круз»

Эта команда также не блещет в плане результатов. Да и выступает клуб из Ресифи лишь в четвертом по рангу дивизионе.

Более того, «Санта-Круз» относительно надежен в обороне. В 14 матчах своей группы команда пропустила 12 мячей.

В своем предыдущем поединке «Санта-Круз» не сумел победить. Команда расписала мировую с «Трезе» (1:1).

А вот до того клуб из Ресифи переиграл «Глобо» (1:0). Да и вообще, команда сохранила умение надежно обороняться.

И уж точно «Санта-Круз» будет действовать с позиции силы. Гости смотрятся куда выгоднее проблемного оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Альтоса» предлагают — 2.48.

На викторию «Санта-Круза» дают — 2.55, ничья оценена — в 3.30.

Гости явно сильнее соперника , и наверняка постараются сыграть на своих лучших качествах.

Наш прогноз — Победа «Санта-Круза». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.