«Эйбар»
Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за выход в Примеру. Правда, нынче она пребывает лишь на 7 месте в Сегунде.
Впрочем, учитывая высокую плотность в таблице, все шансы на выполнение задач есть. Отставание от лидера составляет 7 очков.
Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Эйбар» на своем поле не смог переиграть хихонский «Спортинг» (1:1).
Очные поединки с басками для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей проигран один при четырех ничьих.
В кубковой встрече «Эйбар» явно постарается воспользоваться преимуществом своей арены. Хозяева вполне способны удивить!
«Атлетик»
Баски ныне сражаются за самые высокие места. Чемпионской гонки им, конечно, не потянуть, а вот в Лигу чемпионов попасть вполне по силам.
Более того, «Атлетик» привычно надежен в обороне. Да и проигрывает команда редко: всего три коллизии в 19 поединках Примеры.
В предыдущем туре «Атлетик» добыл важную победу. Баски уверенно переиграли нестабильную «Севилью» (2:0).
Эта виктория стала для команды уже третьей подряд. Причем в этих поединках баски оставляли свои владения сухими.
И уж точно «Атлетик» будет действовать с позиции силы. Баски нынче в накате, и явно намерены пройти как можно дальше в Кубке Испании.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетика» предлагают — 2.00.
На викторию «Эйбара» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.50.
Гости
Наш прогноз — Победа «Атлетика». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.