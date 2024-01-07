«Эйбар» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Матч пройдет 7 января, начало — в 21:00 мск. «Эйбар» — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эйбар»

Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за выход в Примеру. Правда, нынче она пребывает лишь на 7 месте в Сегунде.

Впрочем, учитывая высокую плотность в таблице, все шансы на выполнение задач есть. Отставание от лидера составляет 7 очков.

Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Эйбар» на своем поле не смог переиграть хихонский «Спортинг» (1:1).

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Очные поединки с басками для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей проигран один при четырех ничьих.

В кубковой встрече «Эйбар» явно постарается воспользоваться преимуществом своей арены. Хозяева вполне способны удивить!

«Атлетик»

Баски ныне сражаются за самые высокие места. Чемпионской гонки им, конечно, не потянуть, а вот в Лигу чемпионов попасть вполне по силам.

Более того, «Атлетик» привычно надежен в обороне. Да и проигрывает команда редко: всего три коллизии в 19 поединках Примеры.

В предыдущем туре «Атлетик» добыл важную победу. Баски уверенно переиграли нестабильную «Севилью» (2:0).

Эта виктория стала для команды уже третьей подряд. Причем в этих поединках баски оставляли свои владения сухими.

И уж точно «Атлетик» будет действовать с позиции силы. Баски нынче в накате, и явно намерены пройти как можно дальше в Кубке Испании.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетика» предлагают — 2.00.

На викторию «Эйбара» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.50.

Гости явно сильнее соперника , и наверняка постараются пройти в следующий раунд Кубка.

Наш прогноз — Победа «Атлетика». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.