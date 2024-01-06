В Сток-он-Трент «Сток Сити» примет «Брайтон» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Поединок состоится 6 января в 18:00 мск. «Сток Сити» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сток Сити»

«Гончары» 5 раз сыграли вничью за последние 6 выступлений во всех турнирах. Победить удалось только «Бирмингем» (3:1).

В остальных случаях «Сток Сити» так и не смог преодолеть отметку в один забитый мяч, что и повлияло на результат.

Коэффициенты матча Сток Сити — Брайтон энд Хоув Альбион 1X2Новым игрокам 5.804.501.52Бонус$9500

К примеру, «Уотфорду» хозяева забили только один мяч и встреча закончилась со счетом 1:1. После этого клуб сыграл по нулям с «Ипсвичем», что в принципе неплохо, так как он идет в первой тройке лидером Чемпионшипа.

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Дома «Сток» не выигрывает уже 6 матчей подряд и в трех последних он довольствовался только ничьей.

«Брайтон»

Новый «Брайтон» берет все новые высоты. При Де Дзерби команда играет в еврокубках и неплохо выступает в чемпионате Англии. В АПЛ клуб идет 7-м, но с учетом конкуренции это очень хорошо.

28 декабря «чайки» дома обыграли «Тоттенхэм», чем показали, что им не страшны даже топовые соперники. При этом разочаровал результат матча с «Вест Хэмом» (0:0) и «Кристал Пэлас» (1:1).

Также «Брайтон» проиграл 0:2 «Арсеналу», но до этого команда Де Дзерби не уступала 3 матча, а за 7 поединков это ее первое фиаско.

Не будем забывать, что «Брайтон» вышел в плей-офф Лиги Европы. Он набрал 13 очков в группе В и сыграет в 1/8 финала с победителем пары в 1/16.

Прогноз и ставка

Почти год назад «Брайтон» обыграл «Сток» 1:0 на стадии 1/8 финала. На данный момент хозяева вряд ли могут чем-то навредить команде Де Дзерби и букмекеры это понимают.

Котировки составляют 5.40 и 1.48 соответственно. 3.89 и 1.26 — коэффициенты на проход команд в следующий раунд.

«Сток» не самая забивающая команда, если смотреть ее последние 6 матчей. «Брайтону» будет проще. Он сможет больше сосредоточиться на атаке, от чего у него появится отличный шанс выиграть с комфортным счетом. Ставка на его победу с форой -1.5 за 2.22.