«Анкарагюджю»
Эта команда ныне обитает в середине таблицы. Нынешнее 11 место для «Анкарагюджю» можно считать неплохой диспозицией.
Вот только гандикап от опасной зоны составляет всего лишь три пункта. Да и с победами не складывается: всего 4 виктории в 17 матчах.
В минувшем туре чемпионата «Анкарагюджю» смог разжиться очками. Команда на выезде расписала мировую с «Пендикспором» (1:1).
В последнее время «Анкарагюджю» неудачно играет с трабзонцами. В пяти последних матчах добыта лишь одна победа при трех коллизиях.
И уж точно хозяева постараются оказать достойное сопротивление столь сильному оппоненту. К слову, в последнем очном домашнем матче с трабзонцами команда победила (3:1).
«Трабзонспор»
Эта команда проводит относительно приличный для себя сезон. «Трабзонспор» пребывает на 3 месте в турецком чемпионате.
Главным бичом команды являются не самые надежные тылы. В 15 матчах Суперлиги пропущено 20 мячей.
В предыдущем туре «Трабзонспор» потерял важнейшие очки. Дома трабзонцы не сумели переиграть «Инстанбул Башакшехир» (1:1).
Причем до того трабзонцы добыли три победы подряд. Так что нужно срочно возвращаться в успешный ритм.
И уж точно «Трабзонспор» будет стремиться добыть три балла. Борьба за третье место только начинается, и в ней желательно преуспеть.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Трабзонспора» предлагают — 2.22.
На викторию «Анкарагюджю» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.62.
Гости
Наш прогноз — Победа «Трабзонспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.