«Анкарагюджю» сыграет на своем поле с «Трабзонспором» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 6 января, начало — в 19:00 мск. «Анкарагюджю» — «Трабзонспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Анкарагюджю»

Эта команда ныне обитает в середине таблицы. Нынешнее 11 место для «Анкарагюджю» можно считать неплохой диспозицией.

Вот только гандикап от опасной зоны составляет всего лишь три пункта. Да и с победами не складывается: всего 4 виктории в 17 матчах.

В минувшем туре чемпионата «Анкарагюджю» смог разжиться очками. Команда на выезде расписала мировую с «Пендикспором» (1:1).

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В последнее время «Анкарагюджю» неудачно играет с трабзонцами. В пяти последних матчах добыта лишь одна победа при трех коллизиях.

И уж точно хозяева постараются оказать достойное сопротивление столь сильному оппоненту. К слову, в последнем очном домашнем матче с трабзонцами команда победила (3:1).

«Трабзонспор»

Эта команда проводит относительно приличный для себя сезон. «Трабзонспор» пребывает на 3 месте в турецком чемпионате.

Главным бичом команды являются не самые надежные тылы. В 15 матчах Суперлиги пропущено 20 мячей.

В предыдущем туре «Трабзонспор» потерял важнейшие очки. Дома трабзонцы не сумели переиграть «Инстанбул Башакшехир» (1:1).

Причем до того трабзонцы добыли три победы подряд. Так что нужно срочно возвращаться в успешный ритм.

И уж точно «Трабзонспор» будет стремиться добыть три балла. Борьба за третье место только начинается, и в ней желательно преуспеть.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Трабзонспора» предлагают — 2.22.

На викторию «Анкарагюджю» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.62.

Гости наверняка будут максимально активны в атаке , да и вообще, выглядят монолитнее оппонента.

Наш прогноз — Победа «Трабзонспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.