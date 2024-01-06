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    Вернутся ли трабзонцы на победный путь?

    «Анкарагюджю» — «Трабзонспор». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 6 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Анкарагюджю» — «Трабзонспор»
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    «Трабзонспор»
    «Анкарагюджю» сыграет на своем поле с «Трабзонспором» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 6 января, начало — в 19:00 мск. «Анкарагюджю» — «Трабзонспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 06 Января 2024 года
    Анкарагюджю
  • Турция. Суперлига
    •  Анкарагюджю 19:00 Трабзонспор Трабзонспор
  • Трабзон
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    «Анкарагюджю»

    Эта команда ныне обитает в середине таблицы. Нынешнее 11 место для «Анкарагюджю» можно считать неплохой диспозицией.

    Вот только гандикап от опасной зоны составляет всего лишь три пункта. Да и с победами не складывается: всего 4 виктории в 17 матчах.

    В минувшем туре чемпионата «Анкарагюджю» смог разжиться очками. Команда на выезде расписала мировую с «Пендикспором» (1:1).

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    В последнее время «Анкарагюджю» неудачно играет с трабзонцами. В пяти последних матчах добыта лишь одна победа при трех коллизиях.

    И уж точно хозяева постараются оказать достойное сопротивление столь сильному оппоненту. К слову, в последнем очном домашнем матче с трабзонцами команда победила (3:1).

    «Трабзонспор»

    Эта команда проводит относительно приличный для себя сезон. «Трабзонспор» пребывает на 3 месте в турецком чемпионате.

    Главным бичом команды являются не самые надежные тылы. В 15 матчах Суперлиги пропущено 20 мячей.

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    • В предыдущем туре «Трабзонспор» потерял важнейшие очки. Дома трабзонцы не сумели переиграть «Инстанбул Башакшехир» (1:1).

    Причем до того трабзонцы добыли три победы подряд. Так что нужно срочно возвращаться в успешный ритм.

    И уж точно «Трабзонспор» будет стремиться добыть три балла. Борьба за третье место только начинается, и в ней желательно преуспеть.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Трабзонспора» предлагают — 2.22.

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    На викторию «Анкарагюджю» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.62.

    Гости наверняка будут максимально активны в атаке, да и вообще, выглядят монолитнее оппонента.

    Наш прогноз — Победа «Трабзонспора». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.

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    «Анкарагюджю» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на футбол. Вернутся ли трабзонцы на победный путь?
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