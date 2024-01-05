Кыргызстан
Эта команда довольно продуктивно проводит квалификацию на чемпионат мира. В своей группе она находится на 3 месте.
В двух поединках квалификации Кыргызстан разжился тремя очками. Пободаться с Оманом за 2 строчку команде вполне по силам.
В своем последнем поединке команда удручила результатом. Кыргызстан с минимальным счетом уступил ОАЭ.
Поединки с сирийцами для Кыргызстана традиционно проходят натужно. Из пяти последних матчей соперники по два раза обменялись викториями.
И уж точно номинальные хозяева постараются выгодно проявить себя на фоне крепкого оппонента. Плюс ко всему, последнее очное свидание принесло киргизам победу (2:1).
Сирия
Эта команда сильна, но всякий раз чего-то недостает. Особенно есть проблемы в матчах с априори более сильными соперниками.
В своей отборочной группе на чемпионат мира Сирия находится на 3 месте. В двух матчах она набрала 3 очка.
Свой последний поединок команда откровенно провалила. Сирия разгромно уступила сильным японцам (0:5).
А вот до того команда переиграла КНДР (1:0). Да и вообще, стабильность не является союзником сирийцев.
И уж точно Сирия будет действовать первым номером. Вот только проблем в игре команды вагон и маленькая тележка.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Сирии предлагают — 1.75.
На викторию Кыргызстана дают — 4.54, ничья оценена — в 3.95.
Сирийцы выглядят крепче, однако и сборная Кыргызстана
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.95. Еще вариант для ставки — Победа Кыргызстана за 4.54.