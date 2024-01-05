Кыргызстан сыграет на своем поле с Сирией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 5 января, начало — в 14:00 мск. Кыргызстан — Сирия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Кыргызстан

Эта команда довольно продуктивно проводит квалификацию на чемпионат мира. В своей группе она находится на 3 месте.

В двух поединках квалификации Кыргызстан разжился тремя очками. Пободаться с Оманом за 2 строчку команде вполне по силам.

В своем последнем поединке команда удручила результатом. Кыргызстан с минимальным счетом уступил ОАЭ.

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Поединки с сирийцами для Кыргызстана традиционно проходят натужно. Из пяти последних матчей соперники по два раза обменялись викториями.

И уж точно номинальные хозяева постараются выгодно проявить себя на фоне крепкого оппонента. Плюс ко всему, последнее очное свидание принесло киргизам победу (2:1).

Сирия

Эта команда сильна, но всякий раз чего-то недостает. Особенно есть проблемы в матчах с априори более сильными соперниками.

В своей отборочной группе на чемпионат мира Сирия находится на 3 месте. В двух матчах она набрала 3 очка.

Свой последний поединок команда откровенно провалила. Сирия разгромно уступила сильным японцам (0:5).

А вот до того команда переиграла КНДР (1:0). Да и вообще, стабильность не является союзником сирийцев.

И уж точно Сирия будет действовать первым номером. Вот только проблем в игре команды вагон и маленькая тележка.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Сирии предлагают — 1.75.

На викторию Кыргызстана дают — 4.54, ничья оценена — в 3.95.

Сирийцы выглядят крепче, однако и сборная Кыргызстана в последних матчах прибавляет .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.95. Еще вариант для ставки — Победа Кыргызстана за 4.54.