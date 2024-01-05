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    Паритета избежать не получится?!

    Кыргызстан — Сирия. Ставка (к. 3.95) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кыргызстан — Сирия
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    Сборная Сирии
    Кыргызстан сыграет на своем поле с Сирией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 5 января, начало — в 14:00 мск. Кыргызстан — Сирия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Кыргызстан

    Эта команда довольно продуктивно проводит квалификацию на чемпионат мира. В своей группе она находится на 3 месте.

    В двух поединках квалификации Кыргызстан разжился тремя очками. Пободаться с Оманом за 2 строчку команде вполне по силам.

    В своем последнем поединке команда удручила результатом. Кыргызстан с минимальным счетом уступил ОАЭ.

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    Поединки с сирийцами для Кыргызстана традиционно проходят натужно. Из пяти последних матчей соперники по два раза обменялись викториями.

    И уж точно номинальные хозяева постараются выгодно проявить себя на фоне крепкого оппонента. Плюс ко всему, последнее очное свидание принесло киргизам победу (2:1).

    Сирия

    Эта команда сильна, но всякий раз чего-то недостает. Особенно есть проблемы в матчах с априори более сильными соперниками.

    В своей отборочной группе на чемпионат мира Сирия находится на 3 месте. В двух матчах она набрала 3 очка.

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    • Свой последний поединок команда откровенно провалила. Сирия разгромно уступила сильным японцам (0:5).

    А вот до того команда переиграла КНДР (1:0). Да и вообще, стабильность не является союзником сирийцев.

    И уж точно Сирия будет действовать первым номером. Вот только проблем в игре команды вагон и маленькая тележка.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Сирии предлагают — 1.75.

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    На викторию Кыргызстана дают — 4.54, ничья оценена — в 3.95.

    Сирийцы выглядят крепче, однако и сборная Кыргызстана в последних матчах прибавляет.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.95. Еще вариант для ставки — Победа Кыргызстана за 4.54.

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    Кыргызстан — Сирия: прогноз, ставка (3.95), статистика, коэффициенты матча 05.01.2024. Прогнозы на футбол. Паритета избежать не получится?!
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