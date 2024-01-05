«Газиантеп» сыграет на своем поле с «Пендикспором» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 5 января, начало — в 17:00 мск. «Газиантеп» — «Пендикспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Газиантеп»

Эта команда привычно борется за сохранение прописки в Суперлиге. На текущий момент она пребывает на 15 позиции.

Гандикап от опасной зоны составляет всего 2 очка. Вот только проиграла команда в 10 матчах чемпионата из 17.

В минувшем туре чемпионата «Газиантеп» завоевал три очка. На выезде команда отправила три безответных мяча в ворота «Карагюмрюка».

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Можно наверняка утверждать, что в этом матче обойдется без ничьей. «Газиантеп» пока расписал всего один паритет в чемпионате.

И уж точно хозяева постараются отдалиться от зоны вылета. Да и фактор своего поля должен помочь им сделать это.

«Пендикспор»

Эта команда проводит крайне непростой сезон. «Пендикспор» сражается за выживание, пребывая на предпоследнем 19 месте.

Главным бичом команды является слабый уровень реализации. В 17 матчах чемпионата она сумела забить всего 18 раз.

В предыдущем туре «Пендикспор» потерял важные очки. Дома команда не смогла переиграть скромный «Анкарагюджю» (1:1).

А вот до того команда разгромно уступила «Ризеспору» (1:5). Так что с морально-психологической составляющей у гостей есть проблемы.

И уж точно «Пендикспор» будет стремиться разжиться очками. Гости явно будут действовать с оглядкой на собственные тылы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Газиантепа» предлагают — 2.08.

На викторию «Пендикспора» дают — 3.57, ничья оценена — в 3.77.

Хозяева наверняка будут максимально активны в атаке , да и соперник имеет явные проблемы в плане организации игры.

Наш прогноз — Победа «Газиантепа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.