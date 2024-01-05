ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьеро ИнкапьеИнкапье и еще пять игроков, которых «Ливерпулю» не помешало бы подписать в январе Ужержит ли «Интер» лидерство в Серии А?Сезон интриг. Как завершатся чемпионские гонки в топ-лигах Европы? Лука Модрич и Браим Диас«Реал» — «Мальорка» 1:0. Онлайн
  • 02:17
    • «Зенит» объявил об аренде Ренана в «Интернасьонал»
  • 01:30
    • «Жирона» в результативном матче вырвала победу у «Атлетико»
  • 00:40
    • «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка Франции, одолев «Тулузу»
  • 23:13
    • Гол Рюдигера принес «Реалу» победу в матче с «Мальоркой»
  • 21:59
    • Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» победить «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии
  • 20:11
    • Котов обыграл Музетти и пробился в четвертьфинал турнира в Гонконге
  • 20:00
    • «Барыс» по буллитам одолел «Локомотив»
    Все новости спорта

    Очередная коллизия «Пендикспора»?

    «Газиантеп» — «Пендикспор». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 5 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Суперлига Турции
    Прогноз и ставки на «Газиантеп» — «Пендикспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Пендикспор»
    «Газиантеп» сыграет на своем поле с «Пендикспором» в рамках 19-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 5 января, начало — в 17:00 мск. «Газиантеп» — «Пендикспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 05 Января 2024 года
    Газишехир
  • Турция. Суперлига
    •  Газишехир 17:00 Pendikspor Pendikspor
  • Турция. Суперлига
    •

    «Газиантеп»

    Эта команда привычно борется за сохранение прописки в Суперлиге. На текущий момент она пребывает на 15 позиции.

    Гандикап от опасной зоны составляет всего 2 очка. Вот только проиграла команда в 10 матчах чемпионата из 17.

    В минувшем туре чемпионата «Газиантеп» завоевал три очка. На выезде команда отправила три безответных мяча в ворота «Карагюмрюка».

    Все прогнозы на футбол

    Можно наверняка утверждать, что в этом матче обойдется без ничьей. «Газиантеп» пока расписал всего один паритет в чемпионате.

    И уж точно хозяева постараются отдалиться от зоны вылета. Да и фактор своего поля должен помочь им сделать это.

    «Пендикспор»

    Эта команда проводит крайне непростой сезон. «Пендикспор» сражается за выживание, пребывая на предпоследнем 19 месте.

    Главным бичом команды является слабый уровень реализации. В 17 матчах чемпионата она сумела забить всего 18 раз.

  • Кейн, Беллингем и еще 13 лучших трансферов европейского сезона 2023/24
  • Рейтинг лучших летних новичков европейского сезона 2023/24 на данный момент
  • 29/12/2023

    • В предыдущем туре «Пендикспор» потерял важные очки. Дома команда не смогла переиграть скромный «Анкарагюджю» (1:1).

    А вот до того команда разгромно уступила «Ризеспору» (1:5). Так что с морально-психологической составляющей у гостей есть проблемы.

    И уж точно «Пендикспор» будет стремиться разжиться очками. Гости явно будут действовать с оглядкой на собственные тылы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Газиантепа» предлагают — 2.08.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Пендикспора» дают — 3.57, ничья оценена — в 3.77.

    Хозяева наверняка будут максимально активны в атаке, да и соперник имеет явные проблемы в плане организации игры.

    Наш прогноз — Победа «Газиантепа». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Кливленд — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Индиана — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атланта — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хьюстон — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мемфис — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Миннесота — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Даллас — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Анахайм — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Юта — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Финикс — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сакраменто — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Газиантеп» — «Пендикспор»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 05.01.2024. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия «Пендикспора»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры