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    «Осасуна» поднимется в таблице Ла Лиги?

    «Осасуна» — «Альмерия». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 4 января 2024 года

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    «Осасуна» — фаворит матча
    4 января в матче 19-го тура чемпионата Испании сыграют «Осасуна» и «Альмерия». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Осасуна» — «Альмерия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Января 2024 года
    Осасуна
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    •  Осасуна 19:00 Альмерия Альмерия
  • Альмерия
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    «Осасуна»

    По итогам 18-ти матчей испанской Ла Лиги «Осасуна» находится на 12-й позиции, опережая зону вылета на шесть очков, так что ей еще рано расслабляться в борьбе за выживание.

    При этом команда еще не начала выступления в Кубке Испании, где проведет первый матч 7 января на выезде против «Кастельона» в 1/16 финала.

    Коэффициенты матча Осасуна — Альмерия

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    В своем предыдущем матче клуб в рамках Ла Лиги потерпел поражение, из-за чего его позиции ухудшились. На выезде он в результативной игре проиграл «Мальорке» (2:3).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В четырех последних поединках, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив одержал одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что у хозяев прямо скажем заурядная форма.

    «Альмерия»

    «Альмерия» после 18-ти туров занимает последнюю строчку в зоне вылета с отставанием в 10 очков от безопасного 17-го места.

    Команда при этом прекратила выступления в Кубке Испании текущего сезона, где после прохода «Талаверы» (2:0) в первом раунде она проиграла представителю 4-го дивизиона «Барбастро» (0:1) — во втором.

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    • В своем предыдущем матче клуб в рамках Ла Лиги потерпел поражение. На выезде он в результативной встрече проиграл «Барселоне» (2:3), где дважды по ходу игры сравнивал счет.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в восемь поединков при шести поражениях и две ничьей, так что у андалузцев откровенно провальная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Осасуну», коэффициент на победу которой равен 1,67. Успех «Альмерии» оценивается в 5,00, ничья — в 3,90.

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    В семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,85.

    Еще один вариант ставки — «Осасуна» победит при тотал больше 2,5 голов за 1,90, ведь в трех из четырех последних матчах «Альмерия» проиграла, а в двух из них было забито 2,5 голов.

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