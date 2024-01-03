«Пафос» сыграет на своем поле с «Арисом» Лимасол в рамках 17-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 3 января, начало — в 20:00 мск. «Пафос» — «Арис» Лимасол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Пафос»

Эта команда ныне находится на 5 месте. Причем «Пафос» лишь на 2 очка отстает от второй строчки таблицы.

Главной ценностью команды является атака. В 16 матчах игроки «Пафоса» сумели настрелять 31 мяч в ворота соперников.

В минувшем туре чемпионата «Пафос» добыл три очка. Команда смогла нанести поражение АЕЛу (2:1).

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Поединки с «Арисом» для команды традиционно проходят довольно неудачно. Из пяти последних матчей проигран один при четырех паритетах.

И уж точно хозяева постараются подтянуться к лидеру. Да и фактор своей арены может стать очень к месту.

«Арис» Лимасол

Действующий чемпион Кипра пока что пробуксовывает. Команда из Лимасола пока лишь четвертая, но амбиции догнать лидера имеются.

Вот только ряд потерь очков не делает чести команде Александра Кокорина. Да и сам россиянин отличился лишь дважды в чемпионате.

В предыдущем туре «Арис» Лимасол сумел разжиться тремя очками. Команда дома минимально переиграла «Закакиу».

А вот до того команда Алексея Шпилевского уступила трижды к ряду. Так что нужно как можно скорее улучшать результаты.

И уж точно «Арис» Лимасол будет агрессивно атаковать. Гости явно постараются наконец-то преуспеть в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пафоса» предлагают — 2.10.

На викторию «Ариса» Лимасол дают — 3.28, ничья оценена — в 3.50.

«Арис» Лимасол уж точно постарается сыграть на своих лучших качествах , да и Кокорин с партнерами настроены побороться за чемпионство.

Наш прогноз — Победа «Ариса» Лимасол. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.28. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.