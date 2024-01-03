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    Команда Кокорина справится с «Пафосом»

    «Пафос» — «Арис» Лимасол. Ставка (к. 3.28) и прогноз на футбол, чемпионат Кипра, 3 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пафос» — «Арис» Лимасол
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    Александр Кокорин
    «Пафос» сыграет на своем поле с «Арисом» Лимасол в рамках 17-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 3 января, начало — в 20:00 мск. «Пафос» — «Арис» Лимасол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Пафос»

    Эта команда ныне находится на 5 месте. Причем «Пафос» лишь на 2 очка отстает от второй строчки таблицы.

    Главной ценностью команды является атака. В 16 матчах игроки «Пафоса» сумели настрелять 31 мяч в ворота соперников.

    В минувшем туре чемпионата «Пафос» добыл три очка. Команда смогла нанести поражение АЕЛу (2:1).

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    Поединки с «Арисом» для команды традиционно проходят довольно неудачно. Из пяти последних матчей проигран один при четырех паритетах.

    И уж точно хозяева постараются подтянуться к лидеру. Да и фактор своей арены может стать очень к месту.

    «Арис» Лимасол

    Действующий чемпион Кипра пока что пробуксовывает. Команда из Лимасола пока лишь четвертая, но амбиции догнать лидера имеются.

    Вот только ряд потерь очков не делает чести команде Александра Кокорина. Да и сам россиянин отличился лишь дважды в чемпионате.

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    • В предыдущем туре «Арис» Лимасол сумел разжиться тремя очками. Команда дома минимально переиграла «Закакиу».

    А вот до того команда Алексея Шпилевского уступила трижды к ряду. Так что нужно как можно скорее улучшать результаты.

    И уж точно «Арис» Лимасол будет агрессивно атаковать. Гости явно постараются наконец-то преуспеть в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пафоса» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Ариса» Лимасол дают — 3.28, ничья оценена — в 3.50.

    «Арис» Лимасол уж точно постарается сыграть на своих лучших качествах, да и Кокорин с партнерами настроены побороться за чемпионство.

    Наш прогноз — Победа «Ариса» Лимасол. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.28. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.

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    «Пафос» — «Арис» Лимасол: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на футбол. Команда Кокорина справится с «Пафосом»
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