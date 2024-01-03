«Пафос»
Эта команда ныне находится на 5 месте. Причем «Пафос» лишь на 2 очка отстает от второй строчки таблицы.
Главной ценностью команды является атака. В 16 матчах игроки «Пафоса» сумели настрелять 31 мяч в ворота соперников.
В минувшем туре чемпионата «Пафос» добыл три очка. Команда смогла нанести поражение АЕЛу (2:1).
Поединки с «Арисом» для команды традиционно проходят довольно неудачно. Из пяти последних матчей проигран один при четырех паритетах.
И уж точно хозяева постараются подтянуться к лидеру. Да и фактор своей арены может стать очень к месту.
«Арис» Лимасол
Действующий чемпион Кипра пока что пробуксовывает. Команда из Лимасола пока лишь четвертая, но амбиции догнать лидера имеются.
Вот только ряд потерь очков не делает чести команде Александра Кокорина. Да и сам россиянин отличился лишь дважды в чемпионате.
В предыдущем туре «Арис» Лимасол сумел разжиться тремя очками. Команда дома минимально переиграла «Закакиу».
А вот до того команда Алексея Шпилевского уступила трижды к ряду. Так что нужно как можно скорее улучшать результаты.
И уж точно «Арис» Лимасол будет агрессивно атаковать. Гости явно постараются наконец-то преуспеть в плане реализации.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пафоса» предлагают — 2.10.
На викторию «Ариса» Лимасол дают — 3.28, ничья оценена — в 3.50.
«Арис» Лимасол уж точно
Наш прогноз — Победа «Ариса» Лимасол. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.28. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.