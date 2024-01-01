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    Удержится ли «Ипсвич» на втором месте Чемпионшипа?

    «Сток Сити» — «Ипсвич». Ставка (к. 1.94) и прогноз на английский Чемпионшип 1 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Ипсвич»
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    «Ипсвич» — фаворит матча
    1 января в рамках 26-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Сток Сити» и «Ипсвич». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Сток Сити» — «Ипсвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2024 года
    Сток Сити
  • Сток-он-Трент
    •  Сток Сити 18:00 Ипсвич Таун Ипсвич Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Сток Сити»

    «Сток Сити» после 25-ти туров пребывает на 19-й строчке, с отставанием в семь очков от зоны вылета в Лигу 1, а значит пока что не может чувствовать себя комфортно.

    Команда еще с начала осени не выступает в Кубке английской Лиги, где в сентябре в третьем раунде турнира она на выезде уступила представителю АПЛ «Борнмуту» (0:2).

    Коэффициенты матча Сток Сити — Ипсвич Таун

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    Клуб не сумел выиграть в своем прошлом матче. В предыдущем туре Чемпионшипа на выезде он разошелся миром с «Уотфордом» (1:1), обменявшись с ним одним голом.

    Все прогнозы на футбол

    В пяти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив ни разу не проиграл при четырех ничьих и одной победе, которая остается единственной в 11 последних матчах.

    «Ипсвич»

    «Ипсвич» по итогам 25-ти туров занимает вторую строчку, которая по итогам сезона дает путевку в АПЛ. Отрыв от третьего места (зона плей-офф) — три очка.

    Команда уже не выступает в Кубке английской Лиги, но вылетела оттуда на стадии 1/8 финала. Ее обидчиком в домашних стенах стал представитель АПЛ «Фулхэм» (1:3).

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    • В своем последнем матче на своем поле клуб не сумел одержать победу. В предыдущем туре Чемпионшипа он на своем поле сыграл вничью с КПР (0:0).

    В четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив ни разу не победил при трех ничьих и одном поражении, так что у гостей так себе форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ипсвич», коэффициент на победу которого равен 2,34. Успех «Сток Сити» оценивается в 2,80, ничья — в 3,35.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,94.

    Еще один вариант ставки — ничья за 3,35, ведь в четырех из пяти последних матчей «Сток Сити» был реализован именно такой сценарий.

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    «Сток Сити» — «Ипсвич»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Ипсвич» на втором месте Чемпионшипа?
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