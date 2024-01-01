1 января в рамках 26-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Сток Сити» и «Ипсвич». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Сток Сити» — «Ипсвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сток Сити»

«Сток Сити» после 25-ти туров пребывает на 19-й строчке, с отставанием в семь очков от зоны вылета в Лигу 1, а значит пока что не может чувствовать себя комфортно.

Команда еще с начала осени не выступает в Кубке английской Лиги, где в сентябре в третьем раунде турнира она на выезде уступила представителю АПЛ «Борнмуту» (0:2).

Коэффициенты матча Сток Сити — Ипсвич Таун 1X2Новым игрокам 2.903.452.40Бонус$9500

Клуб не сумел выиграть в своем прошлом матче. В предыдущем туре Чемпионшипа на выезде он разошелся миром с «Уотфордом» (1:1), обменявшись с ним одним голом.

Все прогнозы на футбол

В пяти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив ни разу не проиграл при четырех ничьих и одной победе, которая остается единственной в 11 последних матчах.

«Ипсвич»

«Ипсвич» по итогам 25-ти туров занимает вторую строчку, которая по итогам сезона дает путевку в АПЛ. Отрыв от третьего места (зона плей-офф) — три очка.

Команда уже не выступает в Кубке английской Лиги, но вылетела оттуда на стадии 1/8 финала. Ее обидчиком в домашних стенах стал представитель АПЛ «Фулхэм» (1:3).

В своем последнем матче на своем поле клуб не сумел одержать победу. В предыдущем туре Чемпионшипа он на своем поле сыграл вничью с КПР (0:0).

В четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив ни разу не победил при трех ничьих и одном поражении, так что у гостей так себе форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ипсвич», коэффициент на победу которого равен 2,34. Успех «Сток Сити» оценивается в 2,80, ничья — в 3,35.

В пяти из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,94.

Еще один вариант ставки — ничья за 3,35, ведь в четырех из пяти последних матчей «Сток Сити» был реализован именно такой сценарий.