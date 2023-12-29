29 декабря в рамках 15-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» сыграет против «Фамаликана». Начало игры запланировано на 21:45 по мск. «Бенфика» — «Фамаликан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бенфика»

Команда продолжает вести отчаянную борьбу за 1-е место в чемпионате Португалии со «Спортингом». «Бенфика» отстает от 1-й позиции лишь на один балл. В последнее время команда очень хороша и у нее есть все шансы на лидерство в лиге.

«Бенфика» пропустила меньше остальных команд в чемпионате. За 14 встреч «орлы» вынимали мяч из своих ворот 10 раз при 25-и забитых. К тому же, в последнее время команда также пропускала не очень много.

Коэффициенты матча Бенфика — Фамаликан 1X2Новым игрокам 1.256.0012.00Бонус$9500

У «Бенфики» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 8 матчей. За этот период команда 5 раз победила и трижды сыграла вничью. В последнем туре лиги «Бенфика» обыграла «Брагу» (1:0), забив единственный гол уже на 3-й минуте.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что «орлы» — одни из лучших в лиге по результатам домашних встреч, набрав 14 очков из 18-и возможных. За 6 матчей на своем поле «Бенфика» пропустила всего 3 гола при 11-и забитых.

«Фамаликан»

Команда является крепким середняком в чемпионате Португалии. «Фамаликан» занимает 7-е место в таблице с 18-ю очками в активе. Команда отстает от зоны еврокубков на 11 очков, поэтому претендовать на выход туда будет очень тяжело.

«Фамаликан» одна из самых худших команд в лиге по результативности. Команда забила всего 13 голов за 14 встреч при 15-и пропущенных. К тому же, в последних турах «Фамаликан» начал стабильно набирать очки.

За последние 5 встреч в чемпионате Португалии команда проиграла только «Порту» (0:3), выиграла «Жил-Висенте» (3:1) и трижды сыграла вничью.

Стоит отметить, что «Фамаликан» набрал 7 очков из 21-го возможного на чужом поле. К тому же, команда уже встречалась с «Бенфикой» в ноябре этого года. В том матче «орлы» обыграли соперника со счетом 2:0 в рамках 1/16 финала Португалии.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Бенфику» коэффициент на победу которого равен 1.25. Успех «Фамаликана» оценивается в 12.00, ничья — в 6.00.

«Бенфика» является безусловным фаворитом в предстоящем матче. Можно предположить, что хозяева одержат уверенную победу, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Поэтому наши прогноз и ставка — Только «Бенфика» забьет за 2.00.

Еще один вариант ставки — Победа «Бенфики» с форой (-1.5) за 1.77.