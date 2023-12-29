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    «Бенфика» продолжит побеждать, у «Фамаликана» нет шансов

    «Бенфика» — «Фамаликан». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 29 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Фамаликан»
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    «Бенфика»
    29 декабря в рамках 15-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» сыграет против «Фамаликана». Начало игры запланировано на 21:45 по мск. «Бенфика» — «Фамаликан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 29 Декабря 2023 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 21:45 Фамаликан Фамаликан
  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
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    «Бенфика»

    Команда продолжает вести отчаянную борьбу за 1-е место в чемпионате Португалии со «Спортингом». «Бенфика» отстает от 1-й позиции лишь на один балл. В последнее время команда очень хороша и у нее есть все шансы на лидерство в лиге.

    «Бенфика» пропустила меньше остальных команд в чемпионате. За 14 встреч «орлы» вынимали мяч из своих ворот 10 раз при 25-и забитых. К тому же, в последнее время команда также пропускала не очень много.

    Коэффициенты матча Бенфика — Фамаликан

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    У «Бенфики» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 8 матчей. За этот период команда 5 раз победила и трижды сыграла вничью. В последнем туре лиги «Бенфика» обыграла «Брагу» (1:0), забив единственный гол уже на 3-й минуте.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что «орлы» — одни из лучших в лиге по результатам домашних встреч, набрав 14 очков из 18-и возможных. За 6 матчей на своем поле «Бенфика» пропустила всего 3 гола при 11-и забитых.

    «Фамаликан»

    Команда является крепким середняком в чемпионате Португалии. «Фамаликан» занимает 7-е место в таблице с 18-ю очками в активе. Команда отстает от зоны еврокубков на 11 очков, поэтому претендовать на выход туда будет очень тяжело.

    «Фамаликан» одна из самых худших команд в лиге по результативности. Команда забила всего 13 голов за 14 встреч при 15-и пропущенных. К тому же, в последних турах «Фамаликан» начал стабильно набирать очки.

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    • За последние 5 встреч в чемпионате Португалии команда проиграла только «Порту» (0:3), выиграла «Жил-Висенте» (3:1) и трижды сыграла вничью.

    Стоит отметить, что «Фамаликан» набрал 7 очков из 21-го возможного на чужом поле. К тому же, команда уже встречалась с «Бенфикой» в ноябре этого года. В том матче «орлы» обыграли соперника со счетом 2:0 в рамках 1/16 финала Португалии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Бенфику» коэффициент на победу которого равен 1.25. Успех «Фамаликана» оценивается в 12.00, ничья — в 6.00.

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    «Бенфика» является безусловным фаворитом в предстоящем матче. Можно предположить, что хозяева одержат уверенную победу, оставив свои ворота в неприкосновенности.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Только «Бенфика» забьет за 2.00.

    Еще один вариант ставки — Победа «Бенфики» с форой (-1.5) за 1.77.

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    «Бенфика» — «Фамаликан»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на футбол. «Бенфика» продолжит побеждать, у «Фамаликана» нет шансов
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