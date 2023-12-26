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    «Вест Бромвич» засушит игру

    «Вест Бромвич» — «Норвич». Ставка (к. 2,0) и прогноз на английский Чемпионшип 26 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Норвич»
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    Давид Вагнер сейчас тренирует «Норвич»
    «Вест Бромвич» — «Норвич». Матч пройдет в рамках 24-го тура английского Чемпионшипа 26 декабря, начало — 18:00 (мск) «Вест Бромвич» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2023 года
    Вест Бромвич
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    «Вест Бромвич»

    После первого круга «Вест Бромвич Альбион» располагается на пятом месте с 36 очками. В последнем туре команда потерпела поражение от «Мидлсбро» со счетом 0:1.

    Пропустив в конце первого тайма, подопечные испанца Карлоса Корберана имели большое территориальное преимущество во второй половине, но так и не смогли поразить ворота соперника.

    Коэффициенты матча Вест Бромвич — Норвич Сити

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    Сейчас «Вест Бромвич Альбион» находится не в лучшей форме. В пяти последних играх у команды всего одна победа над главным аутсайдером «Ротерхэмом» (2:0), ничья и три поражения.

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    Сказывается отсутствие основного нападающего Дарила Дайка, который из-за травмы ахилла не выходит уже длительное время. В остальном серьезных потерь у «ВБА» нет, но все-таки стоит учесть, что состав у команды не самый сильный.

    «Норвич»

    Команда-лифт последних лет сейчас идет сейчас на восьмом месте в Чемпионшипе после первого круга. Уже в течение года ее тренирует довольно известный немецкий специалист Давид Вагнер (любят немцев в «Норвиче»).

    Он в свое время отлично поработал с «Хаддерсфилдом» и «Шальке». Но пока в «Норвиче» дела у него идут не так, как хотелось бы руководству, которое мечтает о возвращении в АПЛ.

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    • В последнем туре был обыгран на своем поле «Хаддерсфилд» со счетом 2:0. Голами в той встрече отметились Сэм Маккалум и Борха Сайнс. Из того состава, который показывал невероятный футбол в Чемпионшипе при Даниэле Фарке, почти никого не осталось.

    Тем не менее, в команде достаточно талантливых и интересных футболистов на вырост, селекционная служба в «Норвиче» всегда отличалась качественной работой.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи являются хозяева. На победу «Вест Бромвича» — 1,83, на «Норвич» — 4,30. Ничья — 3,70.

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    У команд есть потери в группе атаки важных футболистов, которые обязательно скажутся на голевом потенциале.

    Сейчас в Чемпионшипе довольно плотный календарь, у команд нет времени отдыхать, поэтому мы считаем, что матч получится не самый результативный и неплохим вариантом для прогноза и ставки будет тотал меньше 2,5 за 2,0.

    Любители рискнуть могут попробовать взять ставку на победу «Норвича» с форой 0 за 3,20. У команды есть неплохие шансы добыть три очка в этой встрече.

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    «Вест Бромвич» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. «Вест Бромвич» засушит игру
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