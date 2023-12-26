«Хаддерсфилд»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в Чемпионшипе. «Хаддерсфилд» на текущий момент осел на 21 позиции.
Отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка. Да и выиграть удалось всего лишь в четырех матчах из 23.
В минувшем туре чемпионата «Хаддерсфилд» снова потерпел поражение. Команда уступила «Норвичу» (0:2).
Поединки с «бродягами» для команды традиционно проходят не столь удачно. Из пяти последних очных встреч выиграна всего одна при двух поражениях.
И уж наверняка хозяева будут стремиться оторваться от зоны вылета на более комфортное расстояние. Вот только забивает «Хаддерсфилд» в среднем меньше гола за матч.
«Блэкберн»
Эта команда проводит крайне противоречивый сезон. «Блэкберн» находится на 14 месте в Чемпионшипе, однако мечтает запрыгнуть в топ-6.
Главной проблемой команды является ненадежная оборона. В 23 матчах «бродяги» пропустили уже 40 мячей.
В минувшем туре команда снова не смогла разжиться очками. «Блэкберн» дома уступил «Уотфорду» (1:2).
Причем эта коллизия стала для команды второй подряд. Да и вообще, стабильностью результатов «бродяги» точно не блещут.
Наверняка «Блэкберн» будет пытаться прервать серию своих неудач. Да и потенциал у гостей достаточно высокий.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Блэкберна» предлагают — 2.15.
На викторию «Хаддерсфилда» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.70.
«Бродяги»
Наш прогноз — Победа «Блэкберна». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.34.