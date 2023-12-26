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    Удачная гастроль «бродяг»!

    «Хаддерсфилд» — «Блэкберн». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 26 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд» — «Блэкберн»
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    «Блэкберн»
    «Хаддерсфилд» сыграет на своем поле с «Блэкберном» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. «Хаддерсфилд» — «Блэкберн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2023 года
    Хаддерсфилд Таун
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    «Хаддерсфилд»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в Чемпионшипе. «Хаддерсфилд» на текущий момент осел на 21 позиции.

    Отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка. Да и выиграть удалось всего лишь в четырех матчах из 23.

    В минувшем туре чемпионата «Хаддерсфилд» снова потерпел поражение. Команда уступила «Норвичу» (0:2).

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    Поединки с «бродягами» для команды традиционно проходят не столь удачно. Из пяти последних очных встреч выиграна всего одна при двух поражениях.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться оторваться от зоны вылета на более комфортное расстояние. Вот только забивает «Хаддерсфилд» в среднем меньше гола за матч.

    «Блэкберн»

    Эта команда проводит крайне противоречивый сезон. «Блэкберн» находится на 14 месте в Чемпионшипе, однако мечтает запрыгнуть в топ-6.

    Главной проблемой команды является ненадежная оборона. В 23 матчах «бродяги» пропустили уже 40 мячей.

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    • В минувшем туре команда снова не смогла разжиться очками. «Блэкберн» дома уступил «Уотфорду» (1:2).

    Причем эта коллизия стала для команды второй подряд. Да и вообще, стабильностью результатов «бродяги» точно не блещут.

    Наверняка «Блэкберн» будет пытаться прервать серию своих неудач. Да и потенциал у гостей достаточно высокий.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Блэкберна» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Хаддерсфилда» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.70.

    «Бродяги» сражаются за топ-6, и просто обязаны обыгрывать одного из аутсайдеров.

    Наш прогноз — Победа «Блэкберна». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.34.

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    «Хаддерсфилд» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «бродяг»!
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