22 декабря в рамках 23-го тура английского Чемпионшипа «Бристоль Сити» сыграет против «Халл Сити». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Бристоль Сити» — «Халл Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бристоль Сити»

Команда занимает 14-е место в таблице Чемпионшипа с 29-ю очками в активе. «Бристоль» на протяжении всего розыгрыша плетется в середине таблицы. При этом, команда еще имеет шансы на выход в стыки, но для этого необходимо стабильно набирать очки.

Стоит отметить, что с набором баллов у «Бристоля» в последнее время проблемы. За последние 5 встреч команда выиграла только у «Сандерленда» (1:0), забив единственный гол с пенальти.

Коэффициенты матча Бристоль Сити — Халл Сити 1X2Новым игрокам 2.703.202.75Бонус$9500

В остальных матчах «Бристоль» трижды проиграл и один раз сыграл вничью. В одном из последних встреч с «Норвичем» (1:2) команда упустила ничейный результат, пропустив 2-й гол на 90+5-й минуте.

Все прогнозы на футбол

За 11 матчей на своем поле «Бристоль» набрал 17 очков из 33-х возможных. В предстоящей встрече команда сыграет с «Халлом», который находится в зоне стыковых матчей. Сможет ли «Бристоль» одолеть соперника, который набрал ход? Большой вопрос.

«Халл Сити»

Команда занимает 6-е место в таблице — это последнее место в стыках, но пока «Халл» не чувствует себя там уверенно, ведь отставание от 7-й позиции всего 3 балла.

У команды нет проблем с результативностью, забив 34 гола за 22 встречи. «Халл» забил довольно много в последнее время. За 5 встреч команда забила 10 голов при 6-и пропущенных.

У «Халла» началась победная серия, которая продолжается уже 2 матча. Сначала команда обыграла «Милдсбро» (2:1), а потом разгромила «Кардифф» (3:0). «Халл» не оставил шансов сопернику, позволив нанести только 1 удар в створ ворот.

В рамках 4-го тура Чемпионшипа нынешнего сезона «Халл» и «Бристоль» сыграли вничью (1:1). В том матче «тигры» нанесли в 2 раза больше ударов в створ, но не сумели воспользоваться своими моментами. Получится ли сейчас?

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Бристоль Сити» коэффициент на победу которого равен 2.70. Успех «Халл Сити» оценивается в 2.75, ничья — в 3.20.

В предстоящем матче «Халл» выглядит предпочтительнее. Можно предположить, что гости, как минимум, не проиграют.

Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Халл Сити» 0 за 1.90.

Еще один вариант ставки — Обе команды забьют за 1.85.