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    Сможет ли «Халл» укрепиться в зоне стыковых матчей?

    «Бристоль Сити» — «Халл Сити». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 22 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Халл Сити»
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    «Халл»
    22 декабря в рамках 23-го тура английского Чемпионшипа «Бристоль Сити» сыграет против «Халл Сити». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Бристоль Сити» — «Халл Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Декабря 2023 года
    Бристоль Сити
  • Бристоль
    •  Бристоль Сити 22:45 Халл Сити Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
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    «Бристоль Сити»

    Команда занимает 14-е место в таблице Чемпионшипа с 29-ю очками в активе. «Бристоль» на протяжении всего розыгрыша плетется в середине таблицы. При этом, команда еще имеет шансы на выход в стыки, но для этого необходимо стабильно набирать очки.

    Стоит отметить, что с набором баллов у «Бристоля» в последнее время проблемы. За последние 5 встреч команда выиграла только у «Сандерленда» (1:0), забив единственный гол с пенальти.

    Коэффициенты матча Бристоль Сити — Халл Сити

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    В остальных матчах «Бристоль» трижды проиграл и один раз сыграл вничью. В одном из последних встреч с «Норвичем» (1:2) команда упустила ничейный результат, пропустив 2-й гол на 90+5-й минуте.

    Все прогнозы на футбол

    За 11 матчей на своем поле «Бристоль» набрал 17 очков из 33-х возможных. В предстоящей встрече команда сыграет с «Халлом», который находится в зоне стыковых матчей. Сможет ли «Бристоль» одолеть соперника, который набрал ход? Большой вопрос.

    «Халл Сити»

    Команда занимает 6-е место в таблице — это последнее место в стыках, но пока «Халл» не чувствует себя там уверенно, ведь отставание от 7-й позиции всего 3 балла.

    У команды нет проблем с результативностью, забив 34 гола за 22 встречи. «Халл» забил довольно много в последнее время. За 5 встреч команда забила 10 голов при 6-и пропущенных.

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    • У «Халла» началась победная серия, которая продолжается уже 2 матча. Сначала команда обыграла «Милдсбро» (2:1), а потом разгромила «Кардифф» (3:0). «Халл» не оставил шансов сопернику, позволив нанести только 1 удар в створ ворот.

    В рамках 4-го тура Чемпионшипа нынешнего сезона «Халл» и «Бристоль» сыграли вничью (1:1). В том матче «тигры» нанесли в 2 раза больше ударов в створ, но не сумели воспользоваться своими моментами. Получится ли сейчас?

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Бристоль Сити» коэффициент на победу которого равен 2.70. Успех «Халл Сити» оценивается в 2.75, ничья — в 3.20.

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    В предстоящем матче «Халл» выглядит предпочтительнее. Можно предположить, что гости, как минимум, не проиграют.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Халл Сити» 0 за 1.90.

    Еще один вариант ставки — Обе команды забьют за 1.85.

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    «Бристоль Сити» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Халл» укрепиться в зоне стыковых матчей?
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