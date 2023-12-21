Середняк Суперлиги Турции примет аутсайдера турнира. Матч 17-го тура между «Ризеспором» и «Пендикспором» состоится 21 декабря в 17:00 мск. «Ризеспор» — «Пендикспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ризеспор»

Судя по последним результатам, хозяева в неплохой форме. Они набрали 8 очков в пяти матчах и сейчас имеют хорошие шансы улучшить свои позиции в турнирной таблице.

На данный момент «Ризеспор» располагается на 8-м месте. У него на счету 22 очка. Клуб достает сразу до 6-й строчки, где находится «Аданадемирспор».

У команды хорошие результаты дома. Они выиграли 3 раза подряд. В чемпионате им удалось разбить «Башакшехир» со счетом со счетом 3:2 и одолеть «Истанбулспор» 1:0. В Кубке Турции у «Ризеспора» была победа 4:0 над «Буджаспором». Правда, это только предварительный этап.

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В прошлом туре хозяева вырвали ничью у «Анкарагюджю» благодаря голу Адольфо Гайча на 7-й компенсированной минуте поединка.

«Пендикспор»

После трех поражений подряд турнирной положение команды оказалось хуже прежнего. Сейчас она находится на предпоследней, 19-й строчке. У нее 13 очков на счету.

При этом для спасения должно хватить победы. Все будет зависеть от других результатов тура. Однако для этого еще надо выиграть, что гости делают редко. Из 15 матчей сезона они выиграли всего 3.

Победив «Самсунспор» 1:0, «Пендикспор» проиграл на выезде «Башакшехиру» 0:4. Далее клуб дома уступил «Галатасараю» 0:2.

10 декабря команда уступила третий раз подряд. Сделала она это в гостях у «Кайсериспора». Счет встречи составил 0:2. Таким образом, не менее двух голов в 4 из 5 последних встреч пропустил «Пендикспор».

Прогноз и ставка

За 1.93 можно поставить на победу «Ризеспора». На «Пендикспор» котировка составляет 3.75. Ничья оценивается букмекерами котировкой 3.80.

«Ризеспор» выиграл 4 из 5 домашних матчей. Даже несмотря на то, что у гостей мотивация покинуть зону вылета, им в предстоящем поединке с большой долей вероятности сделать это не удастся.

В первую очередь новичка Суперлиги подведет оборона, которая регулярно пропускает, и довольно немало. «Ризеспор» воспользуется этими ошибками и добудет победу.

Также ставим на тотал больше 1.5 у «Ризеспора» за 1.84. Он забьет как минимум дважды.