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    Позволит ли «Вильярреал» вылезти из зоны вылета «Сельте»?

    «Вильярреал» — «Сельта». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 20 декабря 2023 года

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    «Сельта» не проигрывает пять матчей кряду
    20 декабря в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграют «Атлетик» и «Лас-Пальмас». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Вильярреал» — «Сельта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Декабря 2023 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» по итогам 17-ти туров занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги с отрывом всего лишь в три очка от зоны вылета, поэтому для него есть реальная опасность понижения в классе.

    Также команда участвует в Лиге Европы, где сумела выйти в 1/8 финала благодаря первому месту в группе, куда также попали «Ренн», «Маккаби» Хайфа и «Панатинаикос».

    Коэффициенты матча Вильярреал — Сельта

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    в Кубке Испании «Желтая субмарина» уже прошла две стадии турнира. В этих раундах левантийцы обыграли на выезде представителей низших дивизионов «Чиклану» (5:0) и «Самору» (2:1).

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    При этом во всех турнирах коллектив выиграл лишь раз в последних пяти поединках при двух ничьих и двух поражениях, так что хозяева явно не в лучшей форме.

    «Сельта»

    После 18-ти туров чемпионата Испании «Сельта» находится на 18-й позиции в зоне вылета, проигрывая «Севилье», которая идет на безопасной 17-м месте, по дополнительным показателям.

    Галисийцы также участвуют Кубка Испании, где в первых двух раундах обыграли на выезде представителей низших дивизионов «Турегано» (4:0) и «Сестао Ривер» (2:1).

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    • В своем последнем матче клуб одержал минимальную победу в рамках национального чемпионата. На своем поле он обыграл «Гранаду» (1:0), забив единственный мяч на 20-й минуте.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при двух победах и трех ничьих, поэтому у гостей неплохие шансы как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которого равен 2,40. Успех «Сельты» оценивается в 2,85, ничья — в 3,50.

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    В трех из четырех последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,95.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,20, ведь в трех из пяти последних матчей «Сельты» по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Вильярреал» — «Сельта»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. Позволит ли «Вильярреал» вылезти из зоны вылета «Сельте»?
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