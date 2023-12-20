«Тулуза»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в элите. «Тулуза» на текущий момент занимает 15 место в таблице.
Главной проблемой «Тулузы» является слабая атака. В 16 поединках команда сумела отличиться всего 14 раз.
Коэффициенты матча Тулуза — Монако
В минувшем туре чемпионата «Тулуза» снова не смогла победить. Дома команда расписала сухую мировую с «Ренном».
Поединки с «Монако» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграно три при одной виктории.
И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться очками. Более того, последний очный поединок завершился победой «Тулузы» (2:1).
«Монако»
Эта команда все никак не включится в борьбу за чемпионский титул. «Монако» находится на 3 месте, отставая от второго на два очка.
Главным бичом команды является слабая оборона. В 16 поединках чемпионата Франции игроки монегаски пропустили 21 мяч.
В минувшем туре монегаски в родных стенах сенсационно уступили «Лиону» (0:1). Причем до того команда добыла две победы подряд.
В этой встрече вернется в строй хавбек Александр Головин. Россиянин пропускал последний поединок из-за перебора горчичников.
Наверняка «Монако» будет активно атаковать. Монегаски имеют качественный кадровый потенциал, да и возвращение в состав Головина прибавит креатива.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 1.83.
На викторию «Тулузы» дают — 4.32, ничья оценена — в 4.22.
Монегаски по игре выглядят монолитнее, и явно
Наш прогноз — Победа «Монако» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.