«Тулуза» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Тулуза» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тулуза»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в элите. «Тулуза» на текущий момент занимает 15 место в таблице.

Главной проблемой «Тулузы» является слабая атака. В 16 поединках команда сумела отличиться всего 14 раз.

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В минувшем туре чемпионата «Тулуза» снова не смогла победить. Дома команда расписала сухую мировую с «Ренном».

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Поединки с «Монако» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграно три при одной виктории.

И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться очками. Более того, последний очный поединок завершился победой «Тулузы» (2:1).

«Монако»

Эта команда все никак не включится в борьбу за чемпионский титул. «Монако» находится на 3 месте, отставая от второго на два очка.

Главным бичом команды является слабая оборона. В 16 поединках чемпионата Франции игроки монегаски пропустили 21 мяч.

В минувшем туре монегаски в родных стенах сенсационно уступили «Лиону» (0:1). Причем до того команда добыла две победы подряд.

В этой встрече вернется в строй хавбек Александр Головин. Россиянин пропускал последний поединок из-за перебора горчичников.

Наверняка «Монако» будет активно атаковать. Монегаски имеют качественный кадровый потенциал, да и возвращение в состав Головина прибавит креатива.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 1.83.

На викторию «Тулузы» дают — 4.32, ничья оценена — в 4.22.

Монегаски по игре выглядят монолитнее, и явно начнут встречу с активных атакующих акций .

Наш прогноз — Победа «Монако» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.