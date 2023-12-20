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    Монегаски быстро возьмут свое

    «Тулуза» — «Монако». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Лига 1, 20 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Монако»
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    Александр Головин
    «Тулуза» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Тулуза» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Декабря 2023 года
    Тулуза
  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 23:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Тулуза»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в элите. «Тулуза» на текущий момент занимает 15 место в таблице.

    Главной проблемой «Тулузы» является слабая атака. В 16 поединках команда сумела отличиться всего 14 раз.

    Коэффициенты матча Тулуза — Монако

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    В минувшем туре чемпионата «Тулуза» снова не смогла победить. Дома команда расписала сухую мировую с «Ренном».

    Все прогнозы на Лигу 1

    Поединки с «Монако» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграно три при одной виктории.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться разжиться очками. Более того, последний очный поединок завершился победой «Тулузы» (2:1).

    «Монако»

    Эта команда все никак не включится в борьбу за чемпионский титул. «Монако» находится на 3 месте, отставая от второго на два очка.

    Главным бичом команды является слабая оборона. В 16 поединках чемпионата Франции игроки монегаски пропустили 21 мяч.

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    • В минувшем туре монегаски в родных стенах сенсационно уступили «Лиону» (0:1). Причем до того команда добыла две победы подряд.

    В этой встрече вернется в строй хавбек Александр Головин. Россиянин пропускал последний поединок из-за перебора горчичников.

    Наверняка «Монако» будет активно атаковать. Монегаски имеют качественный кадровый потенциал, да и возвращение в состав Головина прибавит креатива.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Монако» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Тулузы» дают — 4.32, ничья оценена — в 4.22.

    Монегаски по игре выглядят монолитнее, и явно начнут встречу с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа «Монако» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.

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    «Тулуза» — «Монако»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. Монегаски быстро возьмут свое
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