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    Швабы не заметят «Аугсбург»

    «Штутгарт» — «Аугсбург». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Бундеслига, 20 декабря 2023 года

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    Серу Гирасси
    «Штутгарт» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 22:30 мск. «Штутгарт» — «Аугсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Декабря 2023 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 22:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Штутгарт»

    «Штутгарт» в нынешнем сезоне выглядит симпатично. Сейчас команда находится на высоком для себя 4 месте.

    А вот с обороной у команды не все так радужно. «Штутгарт» пропустил в свои ворота 19 мячей в 15 матчах Бундеслиги.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Аугсбург

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    В минувшем туре чемпионата швабы потерпели болезненную неудачу. Команда пропустила три безответных мяча от «Баварии».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    А вот до того «Штутгарт» дал бой «Байеру» (1:1). Отметим Серу Гирасси, настрелявшего 16 мячей в чемпионате.

    В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Швабы всерьез попытаются пободаться за выход в Лигу чемпионов.

    «Аугсбург»

    Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках. Сейчас «Аугсбург» находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Вот только оборона частенько дает сбои. В 15 поединках Бундеслиги в воротах «Аугсбурга» побывало уже 28 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела относительно успешно. «Аугсбург» дома расписал мировую с дортмундской «Боруссией» (1:1).

    С реализацией у команды относительный порядок. В 15 поединках Бундеслиги удалось отличиться 24 мячами.

    Наверняка «Аугсбург» будет стремиться добыть хотя бы балл. Гости явно рассчитывают на эффективность своих контратак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают — 1.41.

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    На викторию «Аугсбурга» дают — 8.10, ничья оценена — в 5.50.

    «Штутгарт» явно сильнее соперника, к тому же у соперника не слишком надежная оборона.

    Наш прогноз — Фора «Штутгарта» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.

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    «Штутгарт» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. Швабы не заметят «Аугсбург»
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