«Штутгарт» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 22:30 мск. «Штутгарт» — «Аугсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Штутгарт»

«Штутгарт» в нынешнем сезоне выглядит симпатично. Сейчас команда находится на высоком для себя 4 месте.

А вот с обороной у команды не все так радужно. «Штутгарт» пропустил в свои ворота 19 мячей в 15 матчах Бундеслиги.

Коэффициенты матча Штутгарт — Аугсбург 1X2Новым игрокам 1.355.307.70Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата швабы потерпели болезненную неудачу. Команда пропустила три безответных мяча от «Баварии».

Все прогнозы на Бундеслигу

А вот до того «Штутгарт» дал бой «Байеру» (1:1). Отметим Серу Гирасси, настрелявшего 16 мячей в чемпионате.

В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Швабы всерьез попытаются пободаться за выход в Лигу чемпионов.

«Аугсбург»

Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках. Сейчас «Аугсбург» находится на 10 месте турнирной таблицы.

Вот только оборона частенько дает сбои. В 15 поединках Бундеслиги в воротах «Аугсбурга» побывало уже 28 мячей.

Свой последний поединок команда провела относительно успешно. «Аугсбург» дома расписал мировую с дортмундской «Боруссией» (1:1).

С реализацией у команды относительный порядок. В 15 поединках Бундеслиги удалось отличиться 24 мячами.

Наверняка «Аугсбург» будет стремиться добыть хотя бы балл. Гости явно рассчитывают на эффективность своих контратак.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают — 1.41.

На викторию «Аугсбурга» дают — 8.10, ничья оценена — в 5.50.

«Штутгарт» явно сильнее соперника , к тому же у соперника не слишком надежная оборона.

Наш прогноз — Фора «Штутгарта» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.