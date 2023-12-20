«Штутгарт»
«Штутгарт» в нынешнем сезоне выглядит симпатично. Сейчас команда находится на высоком для себя 4 месте.
А вот с обороной у команды не все так радужно. «Штутгарт» пропустил в свои ворота 19 мячей в 15 матчах Бундеслиги.
Коэффициенты матча Штутгарт — Аугсбург
В минувшем туре чемпионата швабы потерпели болезненную неудачу. Команда пропустила три безответных мяча от «Баварии».
А вот до того «Штутгарт» дал бой «Байеру» (1:1). Отметим Серу Гирасси, настрелявшего 16 мячей в чемпионате.
В этом поединке хозяева будут максимально агрессивны в атаке. Швабы всерьез попытаются пободаться за выход в Лигу чемпионов.
«Аугсбург»
Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках. Сейчас «Аугсбург» находится на 10 месте турнирной таблицы.
Вот только оборона частенько дает сбои. В 15 поединках Бундеслиги в воротах «Аугсбурга» побывало уже 28 мячей.
Свой последний поединок команда провела относительно успешно. «Аугсбург» дома расписал мировую с дортмундской «Боруссией» (1:1).
С реализацией у команды относительный порядок. В 15 поединках Бундеслиги удалось отличиться 24 мячами.
Наверняка «Аугсбург» будет стремиться добыть хотя бы балл. Гости явно рассчитывают на эффективность своих контратак.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штутгарта» предлагают — 1.41.
На викторию «Аугсбурга» дают — 8.10, ничья оценена — в 5.50.
«Штутгарт»
Наш прогноз — Фора «Штутгарта» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.