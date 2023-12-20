ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» надеется защитить титулЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для «Ман Сити» и «Баварии», ранний вылет ПСЖ и «Барсы»? КаземироТрансферный дайджест. 12 декабря — 18 декабря Мирра АндрееваМирра Андреева проиграла мужчине, Рублев устроил скандал, а Блинкова повторила прошлогодний результат в Лиможе
    Все новости спорта

    У «Гавра» сразу начнутся проблемы

    «Реймс» — «Гавр». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Лига 1, 20 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Реймс Прогнозы на Гавр Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Гавр»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Далер Кузяев
    «Реймс» сыграет на своем поле с «Гавром» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Реймс» — «Гавр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 20 Декабря 2023 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 23:00 Гавр Гавр
  • Франция. Лига 1
    •

    «Реймс»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном уровне. Текущее восьмое место в Лиге 1 это лишь подтверждает.

    Главной проблемой «Реймса» является слабая оборона. В 16 поединках команда пропустила 23 мяча.

    Коэффициенты матча Реймс — Гавр

    1X2Новым игрокам
  • 1.673.905.10Бонус$9500
    •

    В минувшем туре чемпионата «Реймс» потерпел поражение. Команда на выезде пропустила два безответных мяча от «Ланса» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Поединки с «Гавром» для команды традиционно складываются сложно. Последняя виктория случилась еще 7 лет назад.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно же реабилитироваться за поражения в двух последних матчах.

    «Гавр»

    Эта команда в нынешнем сезоне смотрится вполне прилично. «Гавр» находится на 10 месте, не сражаясь за выживание.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 16 поединках чемпионата Франции игроки «Гавра» забили всего 16 мячей.

  • Дауншифтинг. Морено выводил Испанию на Евро-2020, а теперь возглавил аутсайдера РПЛ
  • Все, что нужно знать об испанском тренере, которого пригласили спасать «Сочи»
  • 17/12/2023

    • В минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Гавр» дома оставил ни с чем сильную «Ниццу» (3:1).

    А вот до того команда уступила «Страсбургу» (1:2). А вот россиянин Далер Кузяев в последнем поединке появился на поле только в самом конце встречи.

    Наверняка «Гавр» постарается зацепиться за очки. Вот только соперник по игре выглядит куда убедительнее.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реймса» предлагают — 1.73.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Гавра» дают — 5.29, ничья оценена — в 4.05.

    Хозяева по игре выглядят монолитнее, и явно начнут встречу с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа «Реймса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Юта — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Денвер — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Калгари — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сакраменто — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Фейсали Амман — Аль-Иттихад Джидда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Газиантеп — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вердер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реймс» — «Гавр»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. У «Гавра» сразу начнутся проблемы
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры