«Реймс» сыграет на своем поле с «Гавром» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Реймс» — «Гавр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Реймс»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном уровне. Текущее восьмое место в Лиге 1 это лишь подтверждает.

Главной проблемой «Реймса» является слабая оборона. В 16 поединках команда пропустила 23 мяча.

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В минувшем туре чемпионата «Реймс» потерпел поражение. Команда на выезде пропустила два безответных мяча от «Ланса» (0:2).

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Поединки с «Гавром» для команды традиционно складываются сложно. Последняя виктория случилась еще 7 лет назад.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно же реабилитироваться за поражения в двух последних матчах.

«Гавр»

Эта команда в нынешнем сезоне смотрится вполне прилично. «Гавр» находится на 10 месте, не сражаясь за выживание.

Главным бичом команды является слабая атака. В 16 поединках чемпионата Франции игроки «Гавра» забили всего 16 мячей.

В минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Гавр» дома оставил ни с чем сильную «Ниццу» (3:1).

А вот до того команда уступила «Страсбургу» (1:2). А вот россиянин Далер Кузяев в последнем поединке появился на поле только в самом конце встречи.

Наверняка «Гавр» постарается зацепиться за очки. Вот только соперник по игре выглядит куда убедительнее.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реймса» предлагают — 1.73.

На викторию «Гавра» дают — 5.29, ничья оценена — в 4.05.

Хозяева по игре выглядят монолитнее, и явно начнут встречу с активных атакующих акций .

Наш прогноз — Победа «Реймса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.14.