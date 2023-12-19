«Порт Вейл» — «Порт Вейл». Матч пройдет в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги 19 декабря, начало — 22:45 (мск) «Порт Вейл» — «Мидлсбро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Порт Вейл»

Команда Энди Кросби на пути к четвертьфиналу успешно преодолела четыре раунда турнира. Причем, особых проблем ей соперники не доставили. В первом круге был обыгран на своем поле «Флитвуд» (3:2).

В следующей стадии «Порт Вейл» только в серии пенальти смог обыграть «Крю Александру» (основное время завершилось 0:0). Дальше был побежден на своем поле «Саттон» (2:1), а затем в гостях «Мансфилд» со счетом 1:0.

В том матче представитель Лиги 2 смог выстоять в первом тайме, но все равно после перерыва сказался более высокий класс «Порт Вейла», команда смогла сломить сопротивление своего соперника.

Все прогнозы на футбол

Сейчас команда выступает в Лиге 1 (третий по силе дивизион Англии) и идет в ней на 15-м месте. В последнем туре чемпионата «Порт Вейл» обыграл у себя дома уверенно «Уиган» (3:2), несмотря на счет.

«Мидлсбро»

Подопечные Майкла Каррика успешно прошли четыре круга турнира, довольно уверенно победив своих соперников. Были обыграны в гостях «Хаддерсфилд» (3:2), «Болтон» (3:1), «Брэфдорд» (2:0).

В четвертом круге Кубка английской лиги был на выезде побежден «Эксетер» со счетом 3:2. По ходу матча «Мидлсбро» уступал в счете, но нашел в себе силы переломить ситуацию на футбольном поле.

Календарь и таблица АПЛ

В последнем туре Чемпионшипа команда смогла обыграть на выезде «Суонси» со счетом 2:1. «Мидлсбро» контролировал ход игры и заслуженно взял три очка. Уже больше года с клубом успешно работает известный в прошлом футболист «МЮ» и «Тоттенхэма» Майкл Каррик, для него это первый клуб на взрослом уровне.

Сейчас «Мидлсбро» идет в Чемпионшипе на 13-м месте, учитывая в последние годы проблемы с финансированием, это можно считать достойным результатом. Состав у клуба довольно неплохой, есть как молодые таланты, так и футболисты с опытом выступления в АПЛ.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры считают фаворитом гостей. На победу «Мидлсбро» дают коэффициент 1,90, а на «Порт Вейл» — 4,0. Ничья — 3,80.

Для представителя Лиги 2 выход в четвертьфинал является громадным успехом, поэтому команда будет играть расковано без боязни проиграть, но самоотдача будет на запредельном уровне.

«Порт Вейл» играет в три центральных защитника, знает как грамотно обороняться, поэтому сосредоточится в основном на обороне своих ворот. На наш взгляд, неплохим вариантом для прогноза и ставки станет тотал меньше 3 за 1,77.

Любители рискнуть могут взять ставку на победу «Порт Вейла» за 4,0 в основное время. На своем поле при бешеной поддержке трибун он способен сотворить сенсацию.