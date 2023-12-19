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    «Трабзонспор» быстро прищучит аутсайдера

    «Истанбулспор» — «Трабзонспор». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Суперлига, 19 декабря 2023 года

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    «Трабзонспор»
    «Истанбулспор» сыграет на своем поле с «Трабзонспором» в рамках 17-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 20:00 мск. «Истанбулспор» — «Трабзонспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 19 Декабря 2023 года
    Истанбулспор
  • Турция. Суперлига
    •  Истанбулспор 20:00 Трабзонспор Трабзонспор
  • Трабзон
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    «Истанбулспор»

    Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. «Истанбулспор» находится на последнем месте турнирной таблицы.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 15 поединках чемпионата стамбульцы настреляли лишь 11 мячей.

    В предыдущем туре команда снова потерпела поражение. Дома «Истанбулспор» минимально уступил «Аланьяспору».

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    Причем эта коллизия стала для команды второй кряду. Причем в этих матчах стамбульцы не сумели отличиться.

    И уж наверняка хозяева постараются разжиться очками. «Истанбулспору» отступать уже просто некуда.

    «Трабзонспор»

    Эта команда в текущем сезоне борется лишь 3 место. «Трабзонспор» на текущий момент четвертый, но отставание от идущего третьим «Кайсериспора» составляет всего 3 очка.

    В плане реализации команда выглядит неплохо. В 15 матчах игроки «Трабзонспора» отличились 27 точными ударами.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Трабзонспор» уверенно расправился с «Газиантепом» (3:1).

    В двух своих последних поединках команда победила. А вот до того было обидное домашнее поражение от «Кайсериспора» (0:1).

    Наверняка «Трабзонспор» будет активен в атаке. Гости не могут позволить себе терять очки в матче с аутсайдером.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Трабзонспора» предлагают — 1.67.

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    На викторию «Истанбулспора» дают — 5.17, ничья оценена — в 4.30.

    Трабзонцы явно сильнее хозяев, к тому же активно сражаются за третье место в Суперлиге.

    Наш прогноз — Победа «Трабзонспора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.60.

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    «Истанбулспор» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на футбол. «Трабзонспор» быстро прищучит аутсайдера
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