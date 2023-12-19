«Истанбулспор» сыграет на своем поле с «Трабзонспором» в рамках 17-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 20:00 мск. «Истанбулспор» — «Трабзонспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Истанбулспор»

Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. «Истанбулспор» находится на последнем месте турнирной таблицы.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 15 поединках чемпионата стамбульцы настреляли лишь 11 мячей.

В предыдущем туре команда снова потерпела поражение. Дома «Истанбулспор» минимально уступил «Аланьяспору».

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Причем эта коллизия стала для команды второй кряду. Причем в этих матчах стамбульцы не сумели отличиться.

И уж наверняка хозяева постараются разжиться очками. «Истанбулспору» отступать уже просто некуда.

«Трабзонспор»

Эта команда в текущем сезоне борется лишь 3 место. «Трабзонспор» на текущий момент четвертый, но отставание от идущего третьим «Кайсериспора» составляет всего 3 очка.

В плане реализации команда выглядит неплохо. В 15 матчах игроки «Трабзонспора» отличились 27 точными ударами.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Трабзонспор» уверенно расправился с «Газиантепом» (3:1).

В двух своих последних поединках команда победила. А вот до того было обидное домашнее поражение от «Кайсериспора» (0:1).

Наверняка «Трабзонспор» будет активен в атаке. Гости не могут позволить себе терять очки в матче с аутсайдером.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Трабзонспора» предлагают — 1.67.

На викторию «Истанбулспора» дают — 5.17, ничья оценена — в 4.30.

Трабзонцы явно сильнее хозяев , к тому же активно сражаются за третье место в Суперлиге.

Наш прогноз — Победа «Трабзонспора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.60.